Tras varios años de distanciamiento, Jorge Rial sorprendió a Marcela Tauro con un particular mensaje

Marcela Tauro volvió a Intrusos (América) tras la muerte de su mamá y dejó a todos impactados con un dato que nadie se esperaba. Contó que Jorge Rial se comunicó con ella al enterarse de la triste noticia y dio un detalle especial del mensaje que podría marcar un acercamiento entre ambos.





“Me llamó mucha gente. Me asombré. Hasta Jorge me llamó. Y me dejó un mensaje muy amoroso”, expuso al aire del mismo programa que los distanció hace algunos años. El episodio que desencadenó la ruptura del vínculo laboral ocurrió en mayo de 2020, cuando ella lo acusó de maltratarla en vivo.

El cruce entre ella y Rial se dio en medio de una entrevista con Juan Roccabruna, el exrecepcionista de la clínica de Mühlberger. La periodista dio una información sobre el joven y el conductor la cuestionó. “Te voy a pedir que no digas algo al aire si no vas a dar la fuente”, disparó filoso.

“Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije ‘¿por qué pasa todo esto?’. Sentí que algo se cortó”, expuso Tauro en aquel entonces, tras desvincularse del ciclo.

Con informacion de Todo noticias.