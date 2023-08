JxC fue el más perjudicado por el huracán libertario

Pasadas las elecciones en algo están de acuerdo Juntos por el Cambio y el PJ de Santa Fe: la sorpresa por la cantidad de votos que sacó Javier Milei en la provincia y la composición transversal del mismo. Si bien existen matices, en las diferentes tribus hay cierta coincidencia en que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo votos que en las provinciales se habían inclinado principalmente por Unidos para Cambiar Santa Fe y en menor medida por el peronismo. “Es un voto silencioso”, dice un dirigente radical y un peronista agrega que “es difícil de encasillar”. Ya preparan estrategias para contrarrestar la “ola libertaria”.

“¿Si hubo gente que votó a Maxi (Pullaro) y ahora votó a Miliei? Por supuesto que sí”, le comentó un dirigente radical del NEO. Cree que en el apoyo a La Libertad Avanza “hay un voto transversal, desde el punto de vista político, como también desde lo social. Te diría que abarca a casi todas las clases socioeconómicas”. En el seno del bullrichismo santafesino opinaron algo bastante similar y aseguran que “lo votaron desde todos los partidos políticos, pero en las generales eso va a cambiar”.



En las PASO provinciales Unidos arrasó con el 55,56%, de los cuales Pullaro obtuvo el 28,69%, Carolina Losada el 18,96% y Mónica Fein 7,92%. En las nacionales, el panorama fue totalmente distinto, hubo tres grandes frentes y los dos anti peronistas (LLA y JxC) se llevaron el 66,76% de los votos. La diferencia radica en que Milei sacó el 35,19% mientras que la sumatoria de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fue de 31,57%. Estos números dejan al descubierto que el economista logró captar una parte significativa de los votos que el 16 de julio fueron hacia el frente opositor a Omar Perotti. Igualmente, en todos los espacios aclaran que “son dos elecciones totalmente diferentes”.

Pullaro, que ganó la interna de Unidos y fue el más votado a nivel general no quiso dormirse en los laureles y este lunes se manifestó respecto a las primarias nacionales. “Los argentinos piden un cambio y Javier Milei interpretó muy bien la angustia y el malestar de quienes no encuentran respuestas a sus problemas. Unidos y en paz vamos a construir ese cambio que el país necesita”, puso en su cuenta de Twitter.

El PJ sacó el 21,06%, un porcentaje menor de votos que lo que obtuvo en la dura derrota provincial (24,61%) y no logra levantar cabeza. En las diferentes líneas internas creen que el fenómeno Milei le conquistó parte del electorado que en otros comicios nacionales se inclinó por el justicialismo. “Tuvo una performance en la que te comió votos del interior rural, en el sector industrial, clase baja, media y alta. Es un fenómeno difícil de encasillar”, analiza un peronista con varias elecciones encima.

Ante el hecho de que Milei pescó en la pecera de las distintas tribus, en los partidos tradicionales ya empiezan a diagramar la estrategia para tratar de contrarrestar esta situación. En el PRO local dicen que tras la interna entre Bullrich y Larreta trabajarán “todos juntos” y para las generales también caminarán con Pullaro, a pesar de que el candidato a gobernador apoyó al Jefe de Gobierno porteño. “Vamos a hacer mucho territorio, movilizar las bases y laburar en conjunto con las presidencias comunales e intendencias. Ahora es casa por casa”. Entienden que pueden pelearle a Milei porque el libertario carece de estructura.

Con informacion de Letra P.