El autor del libro de dolarización que sigue Milei se suma al equipo económico libertario

El economista Emilio Ocampo, autor de un libro que propone la dolarización, confirmó que se sumará a las filas de La Libertad Avanza, de Javier Milei, quien cosechó la mayoría de votos en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

"Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo", publicó Ocampo en sus redes sociales.

Economista de la Universidad de Buenos Aires y profesor universitario con trayectoria en grandes bancos de inversión como Citibank, Morgan Stanley entre otros, una de las últimas publicaciones de Ocampo es "Dolarización, una solución para la Argentina" que escribió junto a Nicolás Cachanosky.

Hace unas semanas, Ocampo brindó una entrevista radial en la que dio pistas sobre su programa económico: "La dolarización es como una pizza; a mí me encanta la pizza pero con ananá no me gusta. La dolarización tiene una masa que es el dólar y después tiene ingredientes que dependen de cada país. El problema de hablar de dolarización como término genérico es que hay múltiples variantes".

"La dolarización tiene que ver con qué moneda se usa en la economía. Hay dos maneras de ver la dolarización: una es la oficial, la que puede decidir un gobierno, y la otra es de facto; independientemente de lo que diga el gobierno, la gente usa el dólar edolarn sus transacciones. Una empresa que tiene que invertir a la largo plazo lo hace en dólares, el Estado argentino tiene más del 50% de su deuda en dólares, los departamentos están en dólares, la gente ahorra en dólares. Argentina no está plenamente dolarizada, tiene un alto grado de dolarización", desarrolló.

Y agregó: "hay varios países dolarizados que pasaron la pandemia como Ecuador y sin embargo el desempeño macroeconómico no fue peor que el de la Argentina. Argentina se vuelve menos competitiva con una política de retraso de tipo de cambio como la que ha llevado a cabo este gobierno".

En este contexto, aseguró que "cuando una economía tiene un alto grado de dolarización como Argentina, la política económica se hace muy inefectiva".

¿A qué precio del dólar podría darse la dolarización?

Para el economista, "la dolarización tiene costos y beneficios, nadie puede plantear que la dolarización es el camino al nirvana. Si Milei fuera presidente y quisiera dolarizar, no tiene que hacerlo a $2.000. Lo tiene que hacer a un precio cercano al tipo de cambio libre, que no sabemos cuál es porque hay dieciocho tipo de cambios distintos".

"La dolarización se hace al tipo de cambio de mercado" y agregó: "Ee cálculo que hay que hacer es cuántos activos y cuántos pasivos tiene el Banco Central. Ese resultado no es fijo, depende de la política económica. La dolarización no es magia, es una solución para países con situaciones extremas como la Argentina que no ha logrado la estabilidad monetaria".

Con información de www.ambito.com