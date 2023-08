Pullaro: "Yo trabajo para que la próxima presidenta sea Patricia Bullrich"

El candidato a Gobernador de "Unidos para Cambiar Santa Fe", Maximiliano Pullaro, ligado a Horacio Rodríguez Larreta, analizó los resultados de las PASO 2023 de este domingo que tuvo como favorito a Javier Milei. En diálogo con "El Litoral" de Rosario, contó que no le sorprendió el triunfo del libertario y que estará relacionado a Patricia Bullrich.

En esa misma línea sumó que "Eran parámetros muy parecidos a las encuestas que manejábamos. Sí creíamos que 'Juntos por el Cambio' (JxC) iba a estar por encima y que iba a ser la fuerza más votada. Hay claramente una mayoría opositora en la República Argentina que también se ha manifestado en la provincia de Santa Fe con mucha claridad. Se ha dado vuelta la página; tenemos un oficialismo nacional y provincial que han sacado 21 puntos".

Consultado sobre si le preocupan las ideas que propone el candidato a presidente del espacio "La Libertad Avanza" fue claro y conciso marcando que no, y argumentó que "Lo que hizo Milei claramente fue interpretar a una sociedad con muchas frustraciones y con muchos dolores. Hay que tener la capacidad para interpretar de la misma manera esa situación, fortaleciendo el sistema democrático".

Sin embargo, el exministro de Seguridad no comparte esas ideas para ponerlas en juego en el país y a raíz de eso remarcó que "Por eso no estoy en su espacio; yo estoy identificado en JxC y trabajo para que la próxima presidenta sea Bullrich".

Milei el elegido: ¿Voto bronca?

Pullaro examinó lo que dejó el domingo y ante lo planteado de si fue a raíz de un "voto castigo" o "voto bronca" fue crítico con lo que está pasando día a día en el país: "Las frustraciones que tiene la sociedad son por problemas que no se han resuelto; y si nosotros (desde la política tradicional) no entendemos o no logramos ver eso, nos estaríamos equivocando en el diagnóstico".

En ese sentido detalló que "A 40 años de democracia, tenemos más pobreza, más marginalidad, más violencia, peor educación, peor salud, con lo cual, desde luego que interpela pero principalmente creo que interpela a los que gobernaron 16 años de los últimos 20, cuando la Argentina tuvo la capacidad de salir de la crisis que se había provocado por la convertibilidad, y tuvo crecimiento a tasas chinas durante seis años".

Horacio Rodríguez Larreta en cuarto lugar

El precandidato a presidente que Pullaro apoya (Rodríguez Larreta) perdió la interna ante Bullrich. En base a eso, el candidato a Gobernador santafesino respondió ante la duda de si hay un electorado cambiante debido a que el resultado de las PASO provinciales del 16 de julio arrojaron ventaja del exministro de Seguridad, mientras que el Jefe de Gobierno de Buenos Aires (perteneciente a su partido) quedó en cuarto lugar y expresó que no lo ve así. "No veo un electorado zigzagueante", comunicó.

"Al electorado lo veo muy claro. Santa Fe, el domingo, volvió a votar en contra del oficialismo. El PJ se volvió a ubicar en los veinte puntos. Hay una amplia mayoría que votó un cambio, nuevamente. En las elecciones provinciales, el electorado entendió que el cambio que venía éramos nosotros; en esta oportunidad (por el domingo), se votó a Milei y a JxC. Mayoritariamente, la gente volvió a votar a la oposición. Por eso no veo un electorado zigzagueante; es un electorado que ve con mucha claridad lo que quiere", y determinó que "Los escenarios (nacional y provincial) fueron distintos, pero claramente hay un electorado que le dice no al kirchnerismo y no al Justicialismo".

Pese a los resultados arrojados y siguiendo con su compromiso electoral, Pullaro mantuvo diálogo con la exministra de Seguridad al igual que con Rodríguez Larreta. "Ambos van a trabajar juntos para construir un modelo distinto para la República Argentina", afirmó.

Patricia Bullrich

A modo de cierre hizo una conclusión final y manifestó que "Yo voy a trabajar para que ella (Bullrich) llegue al gobierno, desde luego. Pero no puedo dejar de interpretar que Milei logró también encarnar la frustración que tiene en este momento la sociedad argentina. Sería obtuso de nuestra parte si no viéramos que él realmente logró captar la angustia y la resignación, en función de una propuesta política que tiene que ver con una serie de valores y de ideas que la sociedad entiende que pueden resolver sus problemas".

"Yo voy a trabajar para que JxC sea alternativa en la República Argentina pero no dejo de reconocer la realidad. Mi análisis también es que la sociedad vuelve a votar por una alternativa en contra del gobierno nacional como ya lo había hecho en la provincia", ratificó.

Con información de Urgente 24