Atlético presentó su ambicioso proyecto de urbanización

Dirigentes del Club Atlético de Rafaela estuvieron presentes en la mañana de este miércoles en el Concejo Municipal para presentarle a los ediles el proyecto de urbanización que la institución tiene pensado llevar adelante en el sector norte de Rafaela, en un terreno de grandes dimensiones lindante con el autódromo Ciudad de Rafaela. De hecho, el lugar elegido es el sector que se encuentra antes del ingreso al circuito local, en la unión de la prolongación del Bv. Lehmann y el Camino Público Nº 5 "Ing. Eduardo Ricotti" del tránsito pesado hacia el Este. Precisamente, en esta esquina, desde el pasado martes se han encendido las luces intermitentes de los semáforos que se habían instalado desde el año pasado, y continuarán de esa manera por un mes, aproximadamente, hasta que sean habilitados por el municipio local.

Serán 1.345 lotes que podrán disponer los rafaelinos, y de la zona, para poder adquirir uno de esos terrenos, y lo recaudado de las ventas de esas tierras va a ser utilizado para la construcción del nuevo estadio de fútbol de la "Crema" y un microestadio cubierto en dicho sector.

Formaron parte del encuentro el presidente de Atlético de Rafaela, Diego Kurganoff; el vicepresidente 1° Silvio Fontanini; los directivos Mario Visintini y Adrián Steinaker, junto con el propietario de los terrenos José Cohen. En tanto, los concejales que recibieron a los dirigentes fueron Martín Racca, Valeria Soltermam, Ceferino Mondino, Miguel Destéfanis, María Alejandra Sagardoy, junto con el presidente del Concejo, Germán Bottero.

EL DISEÑO URBANÍSTICO

El sector que se pretende urbanizar tiene un anteproyecto y diseño de calles y vías de comunicación. En este marco, se plantea un único ingreso por Bv. Lehmann, en donde se ejecutaría una rotonda de 80 metros al Norte del paso a nivel del Nuevo Central Argentino. También habría una avenida de doble mano, con cantero central, paralela a la traza de las vías férreas, y se proyectaría hacia el Norte, con una vista directa al futuro estadio. También se prevé otra avenida de doble mano, que vincularía el sector Oeste de la nueva urbanización con la avenida Italia. En cuanto al canal habrá 90 metros de prohibición de edificar en ambos lados. Y esa franja de 180 metros se convertirá en un área verde, con parquización, con el fin de utilizar el espacio como un parque natural de libre uso para todos los rafaelinos. Además, otra idea es implantar un pequeño bosque como barrera con las vías del ferrocarril.

Por su parte, los concejales plantearon algunos interrogantes claves como la prestación de los servicios, y desde el Concejo se comprometieron a buscar una forma para modificar el código urbano y que el proyecto no encuentre dificultades para su realización. Y en cuanto a la EPE, en las próximas horas se aprobará la planta transformadora norte ubicada en Avenida Italia, mientras que desde ASSA no objetaron inconvenientes para la implementación del proyecto.

UN BENEFICIO PARA LA CIUDAD

Luego del debate y del intercambio de opiniones entre las partes que se realizó en el 6º piso de la Municipalidad, el secretario albiceleste, Adrián Steinaker, habló con la prensa y manifestó que "lo que hicimos fue mostrar a todo el Concejo, que son los representantes de la ciudad, cuál es la idea que tiene el club sobre esas 133 hectáreas que hay disponibles. Allí les explicamos que hay un sector que ya el club lo comprará en forma particular para afectarlo a la construcción del nuevo estadio, y hay otro sector donde nosotros estamos tomando como proyecto urbanístico, del canal norte hacia el sur, donde estamos proponiendo toda la parte de loteos residenciales y hacia el norte algún tipo de actividades que no tengan que ver con lo residencial. Esto apunta a que la ciudad se beneficie en dos aspectos, uno en poder trasladar el estadio de fútbol actual, que se encuentra en barrio Alberdi como para que pueda estar más tranquilo, y a su vez determina un área norte, contra el autódromo, donde de alguna manera podamos proteger la actividad que se realiza en el autódromo y que la actividad residencial no se acerque hasta el circuito".

En cuanto al anteproyecto de cómo sería el amanzanamiento y el diseño para el ingreso, desde el Bv. Lehmann a ese loteo privado, Steinaker comentó que "lo que empezamos a estudiar, en conjunto con las áreas técnicas del municipio, específicamente con el área de planeamiento urbano, de tránsito y desagües, es cómo pensar ese sector, que es importante y grande en sí, que se identifique con algo. Entonces, estamos proponiendo algunas avenidas, calles de doble mano, avenidas que tengan perspectivas visuales y apunten a un hito importante, como en este caso será el nuevo estadio, y estamos trabajando con dichas áreas técnicas para que tengamos el aval de toda esta idea y propuesta que estamos llevando adelante".

Por último, si dos años sería el plazo para iniciar la parte operativa, Steinaker acotó que "tenemos los trámites que ejecutar en el municipio y también en el Ministerio de Infraestructura y de Medio Ambiente de la provincia, donde allí son muchos los trámites que hay que realizar. Entonces, nos pusimos un plazo máximo como para que dentro de dos años podamos estar largando con la venta de lotes".

Cabe destacar que el pasado 28 de febrero se realizó la firma de un convenio para adquirir un total de 12 hectáreas del inmueble enmarcado entre las calles Padre Corti al sur, Avenida Italia al este, bulevar Lehmann al oeste y el camino de tránsito pesado al norte, los cuales serán financiados por medio del producido por un loteo que se desarrollará, de manera conjunta con los actuales propietarios, de las restantes 121 hectáreas lindantes a las adquiridas.

Con información de La Opinión