BOSQUE TALLADO, EL BOLSÓN

De las intensas llamas que alguna vez se desataron sobre un bosque de Lengas, en el faldeo del Cerro Piltriquitrón, surgen como testimonio del dolor sus memorias, tomando la forma de esculturas moldeadas por artistas locales y de todo el mundo. Por iniciativa de un ciudadano de El Bolsón, Marcelo López, en el año 98 se concretó el primer encuentro de escultores, quienes encuentros tras encuentros, le dieron VIDA a lo que el fuego devasto.

El Bosque Tallado se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad. Para llegar, se debe tomar el camino de montaña que, saliendo desde la Ruta Nac. 40 Sur, conduce a la plataforma del Cerro Piltriquitrón. Son 13 km por un ondulante camino de ripio hasta llegar a un gran estacionamiento. Luego de aproximadamente una hora de caminata, dependiendo del ritmo de marcha, se llega al Bosque Tallado, que con 60 esculturas creadas por artistas de todo el mundo, se constituyó en un hecho cultural único, siendo en la actualidad uno de los lugares más visitados por todo aquel que transita el "Corredor de Los Andes".

Recomendaciones

-Llevar agua y empezar la subida a la mañana, ya que al mediodía, sobre todo en verano, el sol es muy fuerte en la ladera y el sendero se pone muy pesado.

-Llevar vestimenta liviana y calzado apropiado para realizar caminatas.

-No fumar, ni arrojar colillas.

-No arrojar residuos.

-No encender fuego.

-No acampar.

-Pasar por la oficina de Informes antes de realizar el ascenso.

Todos los esfuerzos que realice y el cansancio que acumule, se verán ampliamente recompensados al llegar al Bosque Tallado, un lugar único en el país.