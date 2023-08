Ángel de Brito confirmó las causas de la muerte de Mariano Caprarola: “Tuvo un shock hemorrágico”

Mariano Caprarola murió este jueves a los 49 años. El especialista en moda y panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) estaba internado por los problemas de salud que atravesó a raíz de una intervención estética que se practicó con el polémico cirujano Aníbal Lotocki en 2010.

Según lo que trascendió, el productor se había hecho chequeos recientemente para monitorear la calcificación renal que padecía desde hace varios años. De acuerdo a lo expuesto por el periodista Ángel de Brito, la enfermedad derivó de la intervención del cuestionado médico, quien actualmente se encuentra inhabilitado para realizar ningún tipo de actividad inherente a su especialidad.

“Tuvo un shock hemorrágico, que le causó un paro cardíaco y falleció. Estamos todos muy conmocionados”, informó el conductor de LAM (América) sobre las causas de la muerte de Caprarola.

Más temprano, la periodista Sandra Borghi, quien mantenía un estrecho lazo de amistad con el productor de moda. “Hace una semana me llamó llorando, feliz, me dijo que los riñones estaban bien. Me agradeció”, contó al aire Borghi en el ciclo Poco Correctos (eltrece).

Luego, prosiguió: “Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada”, detalló entre lágrimas.

