Marcelo Lewandowski resetea y se mira en el espejo del outsider que fue

Marcelo Lewandowski confiaba en que Sergio Massa haría una buena PASO presidencial y eso lo ayudaría a levantar de cara a las generales para la gobernación, luego de perder por mucho conUnidos para Cambiar Santa Fe. Ese globo se pinchó con el batacazo de Javier Milei que obligó a la dirigencia a retocar enfoques de campaña, y Lewandowski no fue la excepción. El periodista deportivo sacó del ropero el traje de outsider y avisa que todavía le entra.

Sin hacer cambios de fondo, el senador decidió persistir con el discurso de venderse como el futuro, en una estrategia comunicacional que coincide, casualmente, con la nueva impronta del fenómeno del libertario. Es más, se encarga de dejar en claro que viene de otro palo y que está eximido de las mañas de la casta, por más que ya pasó por el senado provincial y de la Nación. "No vengo de la política, pero vengo para cambiarla", sostuvo, como forma de explicar que "no tiene cuentas que rendir".

Ni bien terminó de masticar la dura derrota en las PASO, el candidato del peronismo ancló sus declaraciones en que su rival Maximiliano Pullaro, era parte de los responsables de la actual situación de violencia y seguridad por haber estado al mando del ministerio años atrás. Esa idea se pasó en limpio y afinó en los últimos días dándole centralidad a lo temporal como eje de esta etapa.



"Este presente provincial no me gusta, no alcanza. No se puede sostener, pero no es para atrás el cambio", afirma para diferenciarse también del gobierno de Omar Perotti con quien comparte espacio electoral en Juntos Avancemos. "Para atrás es Pullaro con el que aumentó el delito predatorio y los crímenes, no nació en los últimos años la inseguridad", insiste.



La campaña de Lewandowski hacia las PASO no tuvo vuelo y sí descoordinación con el gobierno provincial y nacional. Luego de la derrota, el candidato sintió el trompazo y ahora le da más impulso con un contraste más definido y anuncio de obras con Perotti, con quien se acomodó un poco la logística. No es el mismo caso por parte del comando nacional, que no parece acompañar ni pisar el territorio.



De hecho, el candidato mandó a hacer nueva cartelería enfocándose en su figura, sin ataduras a Perotti u otro más que su compañera de fórmula Silvina Frana. Sabe que de perder, él pierde en primer lugar. Mientras, hace eje en la infraestructura y comparte obras puntuales con el gobernador, aunque hace equilibrio por ejemplo en Rosario, donde el rechazo por la inseguridad es muy alto.

Con informacion de Letra P.