Perotti: "A nivel provincial y nacional, las elecciones tienen final abierto"

En su paso por Venado Tuerto y el sur de la provincia de Santa Fe para inaugurar obras, el gobernador Omar Perotti compartió su mirada sobre la situación económica actual y los resultados electorales que se dieron en las PASO, tanto a nivel provincial, donde Maximiliano Pullaro de Unidos para Cambiar Santa Fe fue el más votado como nacional con el triunfo del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei.

Perotti, quien además es el primer postulante de la lista de diputados provinciales del frente Junto Avancemos, que también lleva como candidato a la Casa Gris a Marcelo Lewandowski, consideró que esta elección de los santafesino y argentinos “no me sorprendió”, aunque dejó en claro que “todavía queda una elección más y nada está dicho”.

Para el mandatario, “la insatisfacción de los vecinos sobre los dos últimos gobiernos nacionales es muy fuerte y Milei cargó con ese diferencial, que no ha sido parte, además de sus expresiones de rebeldía para enfrentar estos dos últimos períodos que generaron expectativas y que no estuvieron a la altura”.

A su vez, consideró que un sector de la población quiso “enviar un mensaje, mostrar que no estamos bien”; ahora queda en mano de los dirigentes la recepción de ese mensaje y “hacer algo” para cambiar la historia.

“Viene una etapa donde cada uno de los candidatos tendrá que clarificar lo que ha dicho y propuesto, y quedará en la sociedad la decisión de acompañar a cada una de las fórmulas. Esperemos en el medio poder tener una discusión rica, con una agenda fuerte hacia los candidatos”, completó.

Final abierto

Consultado sobre la influencia que la elección nacional puede tener en las generales santafesinas del próximo domingo 10 de septiembre, el gobernador respondió: “Lo dijimos una vez culminada las PASO de julio, después del ordenamiento comenzaba otra campaña. Hoy tenemos finales abiertos en ambas elecciones, nacionales y provinciales, porque , el cual ha llevado a un sector en una instancia y luego a otro. Así, muchos de los que pensaban que Juntos para el Cambio se quedaba con todo en la provincia, terminaron cuarto con su candidato Horacio Rodríguez Larreta”.



Efecto económico

“Tenemos una coyuntura difícil, como otras tantas que ha atravesado el país, pero yo soy optimista del futuro de Argentina, sobre todo porque ya el campo, que viene de sufrir una sequía histórica, no va a estar solo en el aporte de dólares, sino que habrá un ahorro por el gas, el petróleo, el mineral y el litio, lo que significa que tendremos unos meses difíciles, duros, pero la perspectiva de contar con dólares está, es real, es concreta, no una expectativa falsa”, planteó Perotti.

Obra pública

“Para nosotros, sin duda, uno de los mayores desafíos hoy es sostener la obra pública en este contexto económico tan difícil. Haber ordenado la provincia en su momento es lo que nos posibilita seguir en marcha, porque si recuerdan a nosotros nos tocó arrancar la gestión sin poder pagar los suelos, los aguinaldos, con seis meses de deuda en el sector de la construcción y con las obras paradas. Hoy no hemos dejado ninguna obra descartada, si tenemos algunas con un ritmo más lento”, exclamó Perotti. Y concluyó: “Administrar una provincia no es muy distinto a organizar una casa. Cuando los recursos se achican puede ir definiendo prioridades o bajar el ritmo de algún trabajo que estaba llevando a cabo. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, siempre apuntando a sostener el empleo que se generó con la obra pública, más de 15.000 que no es un dato menor hoy”.

Con informacion de El Litoral.