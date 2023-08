Dolor e indignación: los desgarradores mensajes de despedida a la joven cuyo cadáver fue encontrado en un barril

Conmoción, dolor, pero sobre todo indignación, causó el femicidio de Naiara Durán, una joven de 25 años cuyo cadáver fue encontrado en el interior de un tambor metálico de 200 litros a orillas del río Paraná, en San Pedro. La mujer estaba desaparecida desde hace cinco días. Por el femicidio de la joven, por el momento su ex pareja, Mario Damián Gil, está detenido, a la espera de ser indagado por la Justicia. Aunque no se descartan más detenciones.



En las útlimas horas, Antonella Russo, prima de la víctima que también había sido detenida, fue liberada, aunque seguirá siendo investigada. La medida fue dispuesta por la fiscal de instrucción 7 de San Nicolás, María del Valle Viviani, a cargo del caso que lleva como carátula provisoria "homicidio agravado por el vínculo mediante violencia de género".



El macabro hallazgo fue descubierto luego que Prefectura fuera alertado por un pescador de 32 años mientras realizaba un patrullaje en la zona. Es que en el riacho San Pedro, margen derecho del Paraná, habían advertido el tambor flotando sobre el agua, cerca de la costa. El cadáver estaba envuelto en una lona plástica.

Los restos fueron enviados a la morgue judicial de San Nicolás para su autopsia, donde los médicos forenses detectaron a simple vista que presentaba lesiones punzo cortantes en el rostro y el cuello.

En la casa de la víctima donde se habría producido el femicidio, se secuestró un cuchillo de 20 centímetro de longitud y una carpa color azul, parte de la cual habría sido quitada para envolver el cuerpo de la víctima. También incautaron un spín con dos puntas de hierro y mango madera y siete cartuchos calibre 22, entre otros elementos. Además, fue allanada la casa del novio de la prima de Durán, donde estaba una camioneta Pick Up marca Ford F-100, de color roja. La presunción de la fiscal es que pudo haber sido usada para trasladar el cuerpo de Naiara.

Pedido de Justicia por el femicidio de Naiara:

En ese marco, vecinos, amigas y la familia Naiara marcharon el viernes por el centro de la ciudad en reclamo de "justicia" con la consigna "terminar con el machismo". Con el grito de "justicia para Naiara" se movilizaron por las calles de San Pedro hasta la sede judicial para reclamar por el asesinato.

Los manifestantes llevaron carteles como el nombre de la víctima, otros que pedían justicia y otros con la gráfica que decía "basta de matarnos". Además, hubo gritos y críticas a "los políticos y jueces" para que trabajen contra los asesinatos de las mujeres.

Las redes sociales también se inundaron de reclamos contra el femicidio de Naiara, y de publicaciones de los seres queridos y amigas de la víctima, a quien despidieron con textos conmovedores, fotos, y palabras de consternación por lo sucedido.

Así despidieron a Naiara Durán, la joven asesinada:

Zulma Castañares, una de las amigas de Naiara, compartió una foto de la joven en su perfil de Facebook y escribió: “Esto sí que duele. Dios danos valor para enfrentar semejante dolor, marchamos por vos Naiara Duran. Esto se va a hacer escuchar!!!”.

Una de las publicaciones para despedir a Naiara.

“La niña aventurera como te decía siempre, hoy te apagaron tan horriblemente Naiara. Dios le de consuelo a esa madre y esa abuela que siempre estuvieron para ti, sobre todo a esos 3 niños. Hoy nos toca este sabor amargo que te arrebataron la vida”, posteó Maca, otra de las amigas de la joven de 25 años.

Y agregó: “Brillá fuerte, tan fuerte que le des esa fuerza a esos pequeños. Me duele el alma flaca linda #JUSTICIAPORNAIARADURAN”.

El caso no solo golpeó a la familia y amigos de Naiara, sino que también a mujeres que escucharon en las noticias su caso y decidieron compartir sus condolencias en las redes.

Otra de las publicaciones en pedido de Justicia por el femicido de Naiara.

“No te conocía, no tengo la más pálida idea de quién eras. Lo que sé, es que hoy te apagaron, te obligaron a cerrar los ojos, un monstruo se llevó tu vida. Me duele el alma, otra mujer más, y otra, y otra, una cadena que no se rompe, se hace más larga”, se lamentó Melany Santillan en su cuenta de Facebook y remarcó que “tres chicos se quedaron sin su mamá”.

“Qué tristeza el mundo que nos rodea”, concluyó y pidió Justicia para que “no haya más Naiaras en la Argentina”.

Fuente: Telan