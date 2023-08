Patricia Bullrich: “Los ataques verborrágicos de Milei muestran su personalidad”

Desde las ventanas del piso que le prestaron y que utiliza como comando de campaña, Patricia Bullrich puede ver la Casa Rosada, pero, curiosamente, eligió para trabajar una oficina alejada, ubicada en el contrafrente. ¿Será para que no la molesten los ruidos de la calle o para no distraerse con la mirada puesta en ese gran objetivo político que avanzó un casillero tras las PASO?

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio le ganó las primarias a Horacio Rodríguez Larreta, su rival en una interna feroz, pero la coalición opositora que ahora lidera quedó segunda detrás de Javier Milei y a poca distancia de Sergio Massa. ¿Cómo hará para conseguir más votos? Es el tema que desvela no sólo al bullrichismo sino a todo JxC ante unas elecciones generales de resultado incierto, aunque con el candidato libertario en modo triunfal y con un perfil duro similar al de ella.

En la entrevista con Infobae, en un intervalo de las permanentes reuniones con su equipo para redefinir la estrategia electoral, Bullrich no se muestra preocupada y transmite optimismo sobre la etapa decisiva que viene. Siempre con la tablet abierta sobre el enorme escritorio que domina su oficina, pequeña y despojada, y acompañada por Carlos Cortés, su eterno jefe de prensa.

Durante la charla no eludió ningún tema, aunque se la notó muy cuidadosa al hablar sobre otros dirigentes de Juntos por el Cambio, desde Mauricio Macri hasta Horacio Rodríguez Larreta, e incluso extremadamente prudente cuando se refirió a la actual situación económica. Incluso este sábado por la tarde no quiso contestar a Infobae (la entrevista se hizo el viernes) acerca de la oferta de Milei a Macri para que sea su “representante en el mundo” si gana las elecciones”.

Bullrich tampoco criticó a Milei durante la entrevista, pese a que su rival libertario dijo que ella era “menos que su segunda marca” y la acusó de “volver a su época de montonera”. Cuando se le preguntó si le contestaría, la respuesta fue: “El ataque de Milei habla sobre él. Muestra su personalidad. Mi personalidad la pongo al servicio de la gente, no al servicio del ataque a Milei”.

— Parecía que Juntos por el Cambio iba a quedar primero en las PASO, pero quedó segundo y, para colmo, con un tercero como Sergio Massa que está cerca. ¿Cuál es ¿su lectura sobre las PASO? ¿Por qué ustedes no fueron los elegidos como claros opositores y sí Milei?

— En primer lugar, creo que en Juntos por el Cambio se dirimía un tipo de liderazgo, la profundidad del cambio, la construcción de ideas nítidas para la etapa que viene, que comienza ahora. Un modelo de personalidad, de liderazgo de convicción. Y las PASO siempre tienen un componente que es interpretado como una pelea cuando, en realidad, la Argentina tiene poca experiencia en PASO realmente competitivas. Entonces parece que fuera una pelea cuando, en realidad, es una discusión que ahora quedó saldada con el triunfo de “La fuerza del cambio”, con mi candidatura presidencial y Luis Petri de vice. Y eso generó un cierto movimiento en el votante de JxC pensando que no íbamos a ser capaces de ordenar esta fuerza. Ahora que la hemos ordenado inmediatamente después de las PASO, vamos a tener una fuerte recuperación de votos. Ya se está dando ese proceso en todo el país. Se están juntando los intendentes que ganaron y que perdieron. También los candidatos a senadores y diputados que ganaron y que perdieron. Hay un enorme movimiento positivo de unidad. Estoy convencida de que con esa porción de la sociedad que pensó que no éramos capaces de poner en marcha un nuevo liderazgo, conjugar las ideas y lograr que JxC se ordene, ya hemos demostrado que nos hemos ordenado, y, por supuesto, manda y ordena quien gana. Todos hoy ya están enfilados en una sola línea.

— Es la primera vez desde que están las PASO en que hay un escenario de tercios aritméticamente casi perfectos. ¿Habrá balotaje sí o sí y Juntos por el Cambio está en condiciones de entrar en la segunda vuelta o la elección general es nueva, distinta?

— Es una elección nueva y distinta. Siempre hay una mayor afluencia de gente que vota en la elección general. Por ejemplo, todos los que votan fuera del país sólo votan en las generales, no en las PASO. Estoy convencida de que ahora hay una mucha mayor atención a los factores fundamentales por los que la gente va a elegir quién es el próximo presidente. La profundidad del cambio que nosotros expresamos está clara. El coraje que hay que ponerle al país. Y ese coraje, en mi caso, está probado. Ya lo he demostrado: me metí en el medio de la lucha de los narcos, en el medio de la necesidad de cambios en el modelo sindical argentino, en la lucha por el campo en la 125. Tengo probada esa personalidad para conducir un proceso complejo como el que tiene la Argentina.

— ¿Y cuáles considera que son las calve para construir ese triunfo y, luego, la gobernabilidad de un posible gobierno de JxC?

— Mis dos primeros pasos hacia la construcción de este cambio profundo con gobernabilidad van a ser Santa Fe, porque ahí nos jugamos la lucha de la expansión de los narcos en la Argentina. Voy a ir a Santa Fe a acompañar a (Maximiliano) Pullaro, a Rosario a acompañar a (Pablo) Javkin, y ahí los alineamos con el gobierno nacional. Con eso le vamos a dar una solución a todo el país de encapsular la violencia narco, que no podemos dejar que crezca. El segundo es ganar la provincia de Buenos Aires. No podemos dejar que el kirchnerismo tenga una madriguera en la provincia de Buenos Aires. Nosotros quedamos a dos puntos y medio en la provincia. Tuvimos también unas PASO. Nosotros queremos ordenar la provincia más importante productivamente, pero también la más importante en los cambios que hay que hacer en lo social. Nuestro objetivo de gobernabilidad pasa ahora por Santa Fe y por ganar la provincia de Buenos Aires.

— ¿Qué se propone para captar más votos? Milei tiene mucha afinidad con su perfil duro y algunas ideas en común. Si usted se endurece más corre el riesgo de perder los votos moderados. Y a la inversa puede perder los votos duros. ¿Cómo resolverá ese dilema?

— Hay que ser duro en las cosas que hay que ser duro y hay que ser blando en las cosas que hay que ser blando. Hay que ser duro en la seguridad y hay que cuidar a la gente, que pueda llegar tranquila a la parada de colectivo y que no la maten, esto es fundamental. Hay que perseguir a los miles y miles de narcos que están bajo proceso libres, que siguen haciendo el negocio narco. No voy a permitir que haya un solo narco en la calle. Los voy a ir a buscar uno por uno, como hicimos cuando estuve en el Ministerio de Seguridad, que recapturamos 8000 prófugos. Hay que ayudar a los sectores productivos, a las pymes, a la gente que está desesperada por la inflación. A los chicos que no tienen 190 días de clases. Y ahí nosotros tenemos que ir con el corazón abierto a ayudar a los argentinos que están desesperados, angustiados. Entonces esto no es un problema de dureza o de blandura, duros donde hay que ser duros y abrir el corazón y las políticas adecuadas a toda la gente que está con un nivel de angustia que nunca viví en la Argentina.

— Mauricio Macri ha tenido más de una frase elogiosa hacia Milei. ¿Eso no es perjudicial para usted? ¿Qué rol tendrá Macri en la campaña más allá de un eventual gobierno de JxC?

— Todo JxC tiene que concentrarse ahora en hacer crecer a JxC y no tenemos que ponernos a comentar sobre otros. Eso es fundamental. Orden detrás de la propuesta que ganó. Eso lo tenemos que hacer así. Y el rol de Macri lo vamos a discutir en un par de semanas.

— Usted lo felicitó a Milei en su discurso del domingo, pero él no ha tenido una actitud recíproca y la trató a usted de “segunda marca”, también le recordó tu pasado montonero. ¿Cómo afrontará esa campaña muy dura de Milei incluso en contra de usted?

— El ataque de Milei habla sobre él, muestra su personalidad. Mi personalidad la pongo al servicio de la gente, no al servicio del ataque a Milei. Discutiré con él ideas o discutiré con Massa lo que está haciendo en economía y por qué piensa que va a hacer una cosa distinta en economía como presidente. Los ataques verborrágicos de Milei muestran su personalidad. Voy a poner mi personalidad, mi fuerza y mi coraje para la gente, para combatir a los narcos, para terminar con la inflación, para que la gente llegue segura a su casa, para que haya educación 190 días y no el desorden que tiene hoy la Argentina.

— ¿Es una desventaja el hecho de que su fuerte no sea la economía y que Milei sea un economista en el contexto de una crisis económica que se está agravando?

— Todo lo contrario. La Argentina necesita una recomposición general. La economía es muy importante y nosotros tenemos nuestros equipos económicos listos para salir a dar la batalla más importante, que es estabilizar y hacer crecer la Argentina. Solidez fiscal, Banco Central independiente. Tenemos muy en claro el camino que tenemos que recorrer para que la Argentina libere sus fuerzas productivas, que las tiene atadas y mediadas por una burocracia total. Ahora, después, ¿cuál es el activo más importante de la Argentina? La educación, la ciencia, la posibilidad de generar la nueva economía, que hoy la Argentina es el país con más unicornios de América Latina. Argentina es un país que está en el Club Nuclear. Entonces tenemos un montón de elementos que hacen a una nueva economía que tenemos que potenciar. Y eso tiene que ver con una disposición estratégica de entender el país. En educación vamos a plantear una mayor autonomía de las escuelas, más poder en los directores de las escuelas, menos burocracia. Una relación distinta con los gremios que tendrán que aplicar los gobernadores. Un compromiso de 190 días de clases y de calidad educativa. Creemos en la educación pública y vamos a defender la educación pública a nivel primario, secundario y universitario.

— Massa ahora habló de la necesidad de un acuerdo para evitar los paros docentes. Parece una propuesta de campaña en la que usted debe coincidir.

— Nosotros no queremos un acuerdo electoralista. Nos sentaremos con los gremios y si realmente quieren colaborar y ayudar a que no haya un chico que pierda una parte de su futuro, entonces colaborarán. Pero para hacer eso hay que hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque para que los docentes en todo el país cobren mejor tiene que haber más economía privada y menos economía estatal. Si no, nivelás para abajo. ¿Qué ha pasado en la Argentina kirchnerista? Han nivelado para abajo. Hay provincias enteras donde cobran más los empleados públicos que tienen actividades burocráticas que los empleados públicos que están a cargo de la educación, de la seguridad, de la salud o de las fuerzas armadas. ¿Cuál es el criterio? Que no hagan paro me parece muy bien, pero el criterio es reordenar el Estado de acuerdo con las prioridades de la sociedad y no de la política.

— El Gobierno avanzó después de las PASO hacia una fuerte devaluación y tenemos un contexto económico complicado. ¿Qué te dicen sus economistas sobre la situación actual y cuáles son las perspectivas en las próximas semanas o meses?

— La situación económica actual es de una enorme incertidumbre. Nosotros estamos poniendo paños fríos. Nuestras conversaciones con el Fondo Monetario son conversaciones de paños fríos. Nosotros, por supuesto, estamos hablando de lo que vamos a hacer después del 10 de diciembre, que es lo que más nos importa, pero no tiramos leña al fuego en este momento porque la situación está pendiendo de un hilo. Nuestra posición es de prudencia. Estuvo Luciano Laspina con el Fondo Monetario y tuvo una conversación prudente. Y estuvo Carlos Melconian con el Fondo Monetario y tuvo una conversación prudente. En este momento Melconian está en Estados Unidos y tuvo la conversación ayer (por el viernes).

— ¿Los dos hablaron en nombre suyo?

— Bueno, son las dos personas con las que yo estoy trabajando y ya lo vengo diciendo hace tiempo. Vamos a tratar de que en poco tiempo estén como parte de un mismo equipo.

— O sea, ¿Melconian va a ser su ministro de Economía?

— Todavía no tenemos decisión.

— ¿Por qué no participó de un Zoom con el FMI y sí lo hizo Milei?

— Porque me parece que es un nivel de técnicos del Fondo y yo como candidata a presidenta puedo hablar con el director del Fondo Monetario Internacional, pero no con los técnicos que deciden sobre temas muy coyunturales. Mi conversación es a otro nivel.

— Si llega a ser presidenta, ¿renegociaría el acuerdo con el Fondo? Y en tal caso, ¿en qué condiciones?

— Primero, no tenemos toda la información. Queremos saber al 10 de diciembre cómo se va a llegar. En ese momento vamos a poder saber exactamente cómo está la situación. Ahí nosotros vamos a comunicar a corazón abierto todos y cada uno de los detalles del país. Las reservas, que son negativas, todas las volteretas que han vivido. El tema de los bonos. El tema de las Leliqs. Del contado con liqui. Todo, todo, todo, vamos a mostrarle todo al pueblo argentino en todos los estamentos. Queremos que la gente se entere de todo. Y ahí vamos a saber exactamente si existe alguna letra chica del Fondo que no conocemos. Y algunas cosas que han pasado en el Banco Central que no conocemos. Porque no es verdad que todo lo del Banco Central esté a la luz de todos. No es así.

— ¿Qué quiere decir con eso?

— Que queremos saber qué pasó.

— ¿Pero qué imagina que pasó?

— Bueno, se perdieron más de 18.000 millones de dólares este año para mantener un cepo, después devaluar, después de nuevo. Vamos perdiendo plata todos los días. Los argentinos pobres todos los días con esta incertidumbre total, con este ministro de Economía y candidato a presidente, que genera una total y absoluta incertidumbre. Nos ha hecho perder millones y millones de dólares.

— ¿Fue un lapsus que recién dijera “este ministro presidente” o realmente cree que Massa es el presidente actual?

— No, presidente por ser candidato a presidente.

— ¿No cree que Massa tenga tanto poder?

— Hoy, al único que se lo ve es a él. No se ve a nadie más. A Alberto Fernández no se lo ve. A Cristina Fernández de Kirchner no se la ve. A Máximo Kirchner no se lo ve. Entonces, parece que el único actor es el candidato y a la vez ministro.

— Los sindicalistas agitan el fantasma de que usted quiere derogar las indemnizaciones y avanzar sobre las vacaciones y el aguinaldo. ¿Usted impulsará una reforma laboral que apunta a derogar estas conquistas laborales?

— Es muy difícil trabajar cuando el sindicalismo sabemos que defiende sus intereses, miente y genera una imagen que no es verdad. Nosotros de ninguna manera vamos a sacar ni vacaciones, ni aguinaldo ni indemnizaciones. Lo que vamos a hacer es armar reformas que introduzcan la posibilidad de trabajar con más formalidad, con más derechos a los millones de argentinos que hoy trabajan sin ningún derecho. Son 8 millones más 3 que reciben planes sociales. Es decir, la Argentina kirchnerista ha sido la Argentina de la esclavización. Y en esto los sindicatos no han dicho nada. Entonces el aguinaldo, las vacaciones, la indemnización, no van a perder nada. Lo que sí se va a perder es el juicio que hace que una empresa tenga que pagar una indemnización de una persona que trabaja 3 meses y que tiene que ser un sueldo por año. Pongamos que el sueldo sea 500 mil pesos, termina pagando 10 millones de pesos y funde la empresa. La Argentina necesita empresas y trabajadores. Si cada juicio laboral te lleva una empresa tenemos menos trabajadores, ese trabajador se queda sin trabajo y la empresa funde. No vamos a permitir que existan estos mecanismos perversos que lo único que hacen es destruirle la vida a las familias argentinas que se quedan sin trabajo y destruirles la vida a las familias argentinas que han puesto su pequeño capital en un taxi, en un kiosco, en un almacén o en lo que sea.

— En materia previsional, ¿tiene en mente alguna reforma? ¿Hay que subir la edad jubilatoria?

— El tema previsional hay que repensarlo todo. Porque a los problemas que tiene el mundo en los sistemas previsionales, que las personas cambian de trabajo, cambian de país, nosotros les sumamos los problemas de millones de personas que durante años no han aportado al sistema previsional. Es decir, si decimos que hay 8 millones de personas aproximadamente trabajando en la informalidad, no aportan al sistema previsional. Además los pocos que pagan las cargas sociales son las empresas pequeñas que pagan cargas sociales enormes para que después, cuando sus trabajadores se jubilan, tienen jubilaciones de hambre. Entonces mi idea es que repensemos el sistema en su totalidad y pensemos si sigue ligado como fue hace tantos años en la etapa fordista el aporte previsional ligado a un solo empleo. Porque vos empezabas siendo ferroviario y te morías siendo ferroviario, después tu hijo era ferroviario. Ahora no es más así. Mientras tanto, por supuesto, hay que trabajar para mejorar el nivel que hoy tienen las jubilaciones. Están realmente destruidas. Y quiero anular todos los sistemas de privilegio en las jubilaciones. Y anular los sistemas de privilegio en la política. Hay que hacer un pacto para bajar los costos en todos lados. En todas las provincias tienen que bajar los costos de las Legislaturas. La batalla por la austeridad va a ser mi gran batalla para que la política deje de ser una clase privilegiada.

— ¿Cómo se van a integrar los equipos de Larreta y Diego Santilli a su campaña? ¿Los dos van a tener un lugar en la campaña o en un eventual gobierno de JxC?

— Los equipos ya estaban trabajando en las fundaciones y las fundaciones trabajaban con todos. Así que esos equipos van a seguir trabajando. Nosotros creemos que, por supuesto, tenemos la prioridad para pensar cuáles son las orientaciones en las que más creemos y en las que menos creemos, pero va a haber una estrategia. Ya están trabajando. Yo les he dado la instrucción a todas las personas que trabajan conmigo de tomar contacto con los equipos de las fundaciones. En salud, en educación, en seguridad, en todos los aspectos. El equipo económico lo manejamos con un poquito más de especialidad porque no todos son partidarios.

— ¿Imagina a Larreta en su campaña?

— Nosotros ahora estamos haciendo una serie de trabajos respecto a cómo sigue la campaña y ahí vamos a tomar la decisión sobre los roles de cada uno.

— ¿Y en un gobierno suyo imagina a Larreta y a Santilli?

— Yo imagino que JxC va a tener una integración en el gobierno. No vamos a hablar de cargos. No queremos poner el carro adelante de los caballos. Ahora el gran objetivo es ser gobierno, ganar la elección, legitimarnos frente a la sociedad. Y no es hablando de cargos como nos vamos a legitimar.

