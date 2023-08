Matías Kulfas cuestionó la campaña de Sergio Massa: «Haciendo más de lo mismo seguro que no te van a creer»

Matías Kulfas, ex ministro de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, manifestó que la propuesta para bajar la inflación que hoy pregona Sergio Massa en los medios es más de lo mismo. En ese marco, Kulfas dijo que Massa debe explicar al pueblo argentino con más claridad las medidas para bajar los precios sin recurrir a culpar solamente a los empresarios. Además, dijo que el primer paso para ordenar las cuentas fiscales es reducir los subsidios a la energía.

«Hay que focalizarse, no simplemente en comentar lo inconsistente o lo disruptivo de la propuesta de Javier Milei, sino también en una propuesta de futuro. Me parece que hay cosas que están muy claras en la campaña de Unión por la Patria como el tema de poner el plata en el bolsillo a la gente, pero la verdad es que el dinero se desvaloriza en dos minutos», disparó Kulfas en una entrevista para la radio Futurock.

«Lo que la gente está pidiendo, me parece que es algo más, es decir, una planificación donde la inflación no sea tan nociva y ahí me parece que tienen que estar el foco en Unión por la Patria de cómo ordenar la situación inflacionaria con una propuesta que realmente entusiasme al electorado», explicó el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández.

«Si vas a hablar de cómo bajar la inflación haciendo mas de lo mismo seguro que no te van a creer. Hay que ir a un escenario donde la discusión empresaria no sea simplemente culpar a los formadores de precios, que sin duda tienen responsabilidad, sino hablar de todo un programa económico o cómo ordenar las cuentas públicas sin generar ajustes en contra de los trabajadores», relató Kulfas.

«Hay que ver cómo se ordena las cuentas públicas reduciendo los subsidios en energía, que creo que es el primer paso y hay que generar un salto productivo exportador. Se puede bajar una inflación, justamente sin medidas tan absurdas y extremas y con medidas concretas. Yo creo que Sergio Massa tiene en la cabeza esto, pero lo tiene que plantear con mucha más claridad, contundencia y dejar en claro que lo que estamos viviendo ahora es una coyuntura particular y que a futuro esto va a cambiar», insistió el economista.

«Lo que está planteando Milei (dolarización) es una esquema de competencia de monedas y que la gente elija cual quiera tener. Si se profundiza, un esquema de ese tipo, bueno, todo el mundo que tenga algún peso en el banco o en el bolsillo va a sacárselo de encima, entonces, esto lo que va a promover es una aceleración de la inflación, con lo cual, va a generar una crisis económica y social para Argentina. No hay experiencias positivas a nivel internacional, por ejemplo, Ecuador tuvo dos defaults de la deuda en los últimos años», aseguró el exdirector del Banco Nación.

Kulfas analizó la devaluación brusca que tomó el equipo de Sergio Massa

«Cualquier esquema de ordenamiento macroeconómico tiene, primero, un fogonazo. En este caso, me parece que hacer todo el salto devaluatorio de golpe para tener un tipo de cambio estable de acá a las elecciones puede ser algo que genere este efecto complicado en el primer momento, pero después puede ordenarse», remarcó el exgerente general del Banco Central.

«Teníamos que haber mejorado las cuentas fiscales con mayor velocidad en 2021, sobre todo, por el tema de la política energética. Creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero este Gobierno no tuvo prácticamente ninguna favor, pandemia, guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía en el campo que ha venido a complicar aún más las cosas», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com