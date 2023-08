"No me quiero morir, no me maten", gritó una nena atacada por motochorros

A plena luz del día y durante los festejos de Día de las Infancias una mujer, su hermana adolescente y su hija fueron atacadas por motochorros. Les apuntaron a la cabeza y dispararon antes de escapar con lo robado.



Todo pasó el domingo en zona oeste, cuando las tres llegaban a su casa, a la que se habían mudado ayer. "No me quiero morir, no me maten", gritaba la nena, mientras la mamá la protegía con su cuerpo. Les robaron un teléfono celular, las llaves y una mochila.

"Ayer a las 15 y 10 estaba en el living, escucho gritos y un disparo. Me asomé y veo a la nena en el piso, la mamá protegiéndola. Es una vecina que recién se muda. Llamé a la policía, que llegó en tres minutos", dijo a Crónica HD Lucas González, quien además es el vecino que aportó la cámara de seguridad.

"Fue al voleo. Habían intentado robar a otra chica, que se da cuenta y sale corriendo. Ahí ven a la mujer y las nenas. Querían el celular. No se entiende por qué disparan", agregó el vecino. La mujer no se resistió y en todo momento intentó alejar a las chicas de los delincuentes.

"Estaban en pánico. Les tiraron al cuerpo, no al piso ni al aire", sostuvo el vecino que salió a tratar de ayudar.

"Ayer se mudaron. Les expliqué que era un hecho aislado. No suele pasar acá estos robos violentos. Si se llevan las ruedas", sostuvo González y agregó: "El tío llegaba en la camioneta, la mujer le pide que no siga a los ladrones y sube a las nenas que estabas en un ataque de pánico. La mujer reaccionó muy bien. Frenó al tío. Protegió con su cuerpo a hija y la hermana".



Realizaron la denuncia. Los delincuentes aún no están identificados.

