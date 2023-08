La chicana de Patricia Bullrich a Sergio Massa: «Salió primero en las cárceles, yo última»

Dentro de las bases de campaña de cada candidato, la inseguridad aparece como uno de los temas más relevantes. Sin embargo, sobre ello hay diferentes propuestas que quedaron en evidencia el 13 de agosto, cuando hasta los privados de su libertad realizaron el sufragio. Teniendo en cuenta eso, Patricia Bullrich chicaneó a Sergio Massa, candidato a presidente por el oficialismo.

La ex ministra de Seguridad se diferenció del dirigente del Frente Renovador y disparó: «Salió primero en las cárceles, yo última». «Gran parte de los delincuentes que están ahí los metí presos. Faltan muchos que ir a buscar, de todo tipo. Ellos han defendido a los delincuentes, los han puesto por encima de la sociedad», remarcó la funcionaria del PRO.

En este sentido, aseguró que tiene «espalda para ir contra los chorros, por eso no me votaron en las cárceles. El ciudadano no tiene derecho de nada y el delincuente tiene derechos. Tenemos que lograr dar vuelta esto y poner orden», enfatizó Patricia Bullrich que sostuvo que «hay una destrucción total en Argentina» donde los delincuentes tienen más derechos que los demás.

«Yo siempre comprendí el humor social. Y siempre planteé la situación desde la que partíamos en esta Argentina. Siempre planteé que era una angustia social mucho más profunda que ni siquiera era solamente material, había algo que los argentinos sentimos que perdimos», analizó la candidata a presidente en referencia a la tranquilidad que perdió el pueblo para ir a trabajar.

«El Estado argentino creció en un 100%. ¿Mejoró la seguridad, la salud, la educación, las fuerzas armadas? No», criticó Patricia Bullrich que adelantó donde profundizará en su campaña: «Tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires. Es fundamental no dejarles la madriguera para que se queden escondidos ahí», concluyó la dirigente en LN+.

Con información de www.elintransigente.com