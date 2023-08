Carolina Losada: “Para transformar Santa Fe tenemos que votar a Clara García y a toda su lista”

La senadora nacional Carolina Losada pidió el voto en las elecciones provinciales generales del próximo 10 de septiembre para la lista de diputados y diputadas de Clara García, luego de haber sido la ganadora en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Actualmente volcada a acompañar a Patricia Bullrich en su carrera a la Casa Rosada, admitió que hizo autocrítica tras su derrota contra Maximiliano Pullaro a quien, según sostuvo, va a acompañar en caso de convertirse en gobernador de Santa Fe.

Tras ese mal paso en los comicios del 16 de julio pasado, luego de encabezar un campañana con un tono fuertemente acusatorio contra el legislador y ex ministro de Seguridad, habló por primera vez en los medios de comunicación. Eligió el estudio de Mesa Política (El Tres), programa durante el cual, compartió varias observaciones sobre el mapa político que se va conformando tanto en la provincia como en el país.

Consultada por el batacazo de La libertad avanza (LLA), manifestó: “La gente está muy enojada, la política no da respuesta a las necesidades de la gente. Ese enojo se canalizó en votar a Milei, pero va a cambiar. No podemos pensar que alguien que promete romper todo va a arreglar el país. Se necesita un liderazgo fuerte, esa es Patricia Bullrich, con racionalidad y planes de gobierno. No romper y romper, necesitamos a los chicos dentro de las escuelas, no generar una expectativa falsa de “vouchers””.



“Lo que ofrece Milei son teorías inaplicables en la vida real”, remató y aseguró: “Estoy trabajando para que Bullrich sea presidenta, hablo mucho con ella, la conozco como persona además como dirigente político. Tiene una fuerza arrolladora”.

Luego, confió que también hace un acompañamiento de la candidatura de Juntos para Cambiar Santa Fe a pesar de haber salido del juego. “Estoy trabajando para Pullaro. Hace una semana estuve en la fiscalización y estoy trabajando con Clara García. Somos parte de un mismo proyecto, con una persona que es Pullaro que estoy segura que será gobernador, estoy yo que tengo mi lugar en el Senado de la Nación defendiendo a la provincia. ¿Somos todos iguales en Unidos? No, somos una coalición que tratamos de encontrar los puntos en común para sacar adelante a la provincia”, manifestó.

Sin embargo, dejó en claro que no es condescendiente con nadie: “No doy cheques en blanco jamás, la gente tampoco. Yo no voy a abandonar a la provincia, soy senadora y tengo una relación institucional con el gobernador y voy a apoyar todo lo que necesite. Pero lo que tenga que criticar lo voy a criticar porque así soy yo”, manifestó.

Cuando se le consultó sobre si quizás se haya excedido en el tono acusador utilizado en la campaña contra Pullaro, consideró: “Digo las cosas en la cara. Me falto tiempo para expresar mi proyecto, pero estoy segura que nos vamos a poder sentar con Pullaro y él va a poder incorporar parte de nuestro proyecto”, dijo . sumó: “Hago autocrítica y asumo la responsabilidad de todo el equipo, soy una persona visceral, digo lo que pienso, y no voy a esconder nada debajo de la alfombra”.

A continuación, remarcó: “Es importante que pensemos en los diputados provinciales. Para hacer esas transformaciones tenemos que votar a Clara García, Dionisio Scarpin, Martín Rosúa. A todos nuestros candidatos, es importante para empujar el proyecto provincial. Somos parte de un mismo sistema con diferencias, pero tenemos que poner delante de todo lo que nos une”.

Por último, expresó: “Ojalá Pullaro sea el candidato más votado de la historia. Yo dejé mi corazón, sentí cada cosa que dije e hice. Pero la gente eligió y yo soy democrática”.

Con informacion de Rosario 3.