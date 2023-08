Nueva Mutual suma servicio de garantía para alquilar en Rafaela y Río Cuarto

La Nueva Mutual suma un nuevo servicio, tanto para Rafaela como para la cordobesa Río Cuarto: un servicio de garantía para los alquileres.

Se trata de Locativa un nuevo socio comercial que suman y que brinda garantías tanto para alquileres de vivienda, comercios, oficinas, inmuebles industriales y logísticos, haciendo del proceso de locación una experiencia simple, práctica y segura para todas las partes involucradas en el proceso, permitiendo que más personas puedan alquilar.

Locativa lleva más de 7 años forjando su objetivo, permitir que más personas puedan alquilar agilizando la gestión dentro del rubro inmobiliario a través de múltiples herramientas y tecnología aplicada y, a partir de ahora, de la mano de Nueva Mutual, llega a Rafaela y Río Cuarto.

Alquilar en Argentina se volvió una tarea difícil para cada una de las partes que participan de la ecuación. Sumándose a las problemáticas que instaló la ley de alquileres, el contexto inflacionario y la incertidumbre económica.

Quienes están en la búsqueda de un hogar, se enfrentan a montos de alquiler altos y la compleja situación de tener que conseguir recibos de sueldo con requisitos específicos o garantías propietarias. Así, se dificulta la posibilidad de celebrar contratos de locación formales recurriendo muchas veces a contratos por fuera de la ley, exponiéndose a posibles estafas.

Los propietarios no ven un entorno favorable a la hora de confiar sus propiedades en alquiler. La rentabilidad es muy baja y el deterioro del poder adquisitivo de los argentinos influye a la hora de hablar de cumplimiento contractual observándose un retiro histórico de inmuebles del mercado de alquileres.

En tal contexto, Locativa se presenta como solución y herramienta necesaria. Se forjó en Rosario y pertenece al grupo empresarial Rosental Inversiones, con amplia proyección de negocios en América Latina y más de 40 años de trayectoria. Locativa manifiesta una marcada solvencia y respaldo dentro del mercado, brindando tranquilidad y seguridad en cada contrato garantizado, siendo parte de este y tomando la figura de fiador solidario, liso, llano y principal pagador.

Se trata de una garantía segura y confiable porque actúa analizando la solvencia de quien busca alquilar a través de un sistema automático que se vale de diversas fuentes de información de renombre (utilizadas también en el sector bancario y entidades tanto públicas como privadas) que hoy en día posibilitan el acceso al alquiler a inquilinos calificados arrojando una morosidad que no supera el 2%.



La garantía que brinda Locativa no tiene un límite de cobertura ya que no garantiza “una suma asegurada”. Locativa se constituye como Fiador de las obligaciones contractuales del inquilino, garantizando al propietario que responderá por todas ellas (alquiler, expensas, y estado de la propiedad hasta la efectiva restitución del inmueble) si el mismo no las cumpliera.

Actualmente, Locativa está presente en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y hoy llega a Rafaela y Río IV. Posee una amplia aceptación en el mercado, contando ya con alianzas y convenios de trabajo tanto con las cámaras como con los colegios de corredores inmobiliarios de las distintas ciudades (CIR, COCIR, CECI, CaCIC, CPI, CCPIER).inquilino.

Fuente: via pais