A poco del estreno del "Bailando 2023", Marcelo Tinelli recibe una pésima noticia: "me tocó"

Marcelo Tinelli tomó por sorpresa a sus numerosos seguidores en las redes sociales al compartir novedades sobre su estado de salud. El presentador oriundo de Bolívar, quien está a punto de lanzar su reality show, "Bailando por un sueño", en América TV, reveló los síntomas que está experimentando y comunicó el diagnóstico que le fue dado.



El magnate y productor televisivo asumió como director artístico de América TV en mayo de este año, y ha introducido varios cambios en la programación del canal dirigido por Daniel Vila. Entre las novedades se encuentran programas como "Polémica en el Bar", conducido por Marcela Tinayre, y "DDM", presentado por Mariana Fabbiani. Al mismo tiempo, el 4 de septiembre está programado el estreno de la primera edición de "Bailando por un sueño" en esa emisora.

Aunque el ex esposo de Guillermina Valdés está notoriamente entusiasmado con su labor y la próxima emisión de su reality show, hace unas horas informó que no podría presentarse en el canal debido a un problema de salud. "Hoy me tocó reposo en casa por una febrícula. Ya estoy mejor, sigo atentamente la programación de América TV desde acá. Los quiero", escribió en una historia donde se mostró desde el living de su casa.

En las publicaciones siguientes, el presentador compartió imágenes que dejaban en claro que estaba siguiendo la programación de América desde la comodidad de su hogar.

Fuente: Ratingargentina