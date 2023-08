La advertencia de Durán barba sobre Javier Milei: "Es peligroso para la democracia"

El consultor político ecuatoriano y ex asesor de Mauricio Macri Jaime Durán Barba analizó este jueves la actualidad argentina luego de las PASO del domingo 13 de agosto y advirtió que Javier Milei es "peligroso para la democracia".

Desde su Ecuador natal, Durán Barba expresó su preocupación por el crecimiento del economista y explicó que "no le gustan los autoritarios". "Ni Bolsonaro, ni Trump, ni Milei: a mí me gusta gente más normalita", lanzó el ex consultor del PRO.

Jaime Durán Barba: "Javier Milei es demasiado mesiánico"

En diálogo con Radio La Red, el analista sostuvo que lo ve a Milei en el balotaje y que es "muy complicado" todo lo que está pasando en América latina con los candidatos outsiders.

"El tipo de candidatos outsiders tiene mucho éxito. Milei viene de abajo con mucha fuerza y lo más probable es que esté en la segunda vuelta. Temo que pueda ganar en la primera vuelta", deslizó.

"Milei viene de abajo con muy buena fuerza, se comunica bien, ha logrado impactar en los jóvenes. Creo que él va a estar en la segunda vuelta. Hay que ver si van con él el Frente Para la Victoria (Unión por la Patria) o Juntos por el Cambio", disparó.

Acto seguido, argumentó: "No me gustan los autoritarios. No me gustan los ayatolas en Irán, ni Bolsonaro, ni Trump, ni Milei. A mí me gusta gente más normalita, que converse, que se equivoque, pero que sean seres humanos normales".

Luego, Durán Barba sostuvo que Milei es "demasiado mesiánico" y subrayó que no le gusta "eso de que alguien se crea profeta". "Se trata de alguien con problemas psicológicos", afirmó.

Respecto a la coyuntura argentina, sostuvo que es difícil entender lo que está pasando. "Que un ministro de Economía, con esa inflación, con ese crecimiento de la pobreza, sea candidato viable es de ciencia ficción", dijo en referencia a Sergio Massa.

Sobre este aspecto, afirmó que hay un gobierno con tres presidentes distintos (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa) y "no hay ninguno que gobierno ahorita, en medio de este caos".

La dolarización en Ecuador

En otro pasaje de la nota, Durán Barba defendió la dolarización de Ecuador, al explicar que en su país "funciona maravillosamente bien" y que "sin ella, el país se hubiera disuelto".

Consultado acerca de si la dolarización no fomenta al narcotráfico, dijo: "No tiene nada que ver. Cuando un pobre quería comprarse una plancha y había sucres, nadie le daba crédito porque el sucre se evaporaba, igual que el peso argentino".

"Actualmente, el pobre sabe que gana tantos dólares mensuales, que puede poner un dólar mensual y comprarse la plancha. La economía se normalizó. Los pobres, sobre todo, accedieron a un instrumento de intercambio que es estable", completó.

Por otra parte, dijo que la dolarización no tiene nada ver con la convertibilidad: "La convertibilidad sigue dando espacio para que los políticos muevan la maquinita. Se elimina el sucre de la Constitución y de todos lados: no existe otra moneda".

Con información de www.ambito.com