Patricia Bullrich denunció un “acuerdo político” entre Sergio Massa y Javier Milei para perjudicarla

La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, irrumpió de lleno este viernes al denunciar un supuesto “acuerdo político” entre los postulantes Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) para perjudicarlas en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. “Más que polarización es un abrazo”, advirtió Bullrich al analizar los gestos que tuvieron esta semana ambos candidatos.

“Los gestos más que polarizar parece que son gestos de acuerdo político. Si Milei acuerda con Massa, ¿está bien lo que están haciendo?”, planteó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre Mendoza. En esta línea, evaluó: “Cuando la inflación sube, cuando Massa saca una devaluación de un día para otro un día después de las elecciones y genera una situación económica que genera desesperación en la gente, más allá que pueda haber habido muchos saqueos organizados, más allá de eso, genera desesperación en la sociedad que no sabe cómo vivir en un país que va a tener una inflación enorme”.

De esta forma, Bullrich manifestó: “Entonces, en esa circunstancia y en esa situación más que una polarización parece un abrazo”. Asimismo, ponderó que Juntos por el Cambio es “una fuerza con espalda”. “Yo tengo la espalda. Algunos creen que el kirchnerismo es un problema de cuántos votos saca, y el kirchnerismo va más allá de los votos. Es una cultura que ha dejado en la sociedad. La que vivimos estos días, la del piquete, de la destrucción, de la corrupción”, aseveró la exministra de Seguridad.

“Esta cultura la han metido muchos vivos que se aprovechan de esto y muchos que viven explotando y esclavizando a mucha gente, y no solo por redes sociales por la gente que la saquean y pierde su comercio”, continuó Bullrich. Y remató: “Tenemos que sacar esa cultura de la Argentina, para que tenga una cultura del esfuerzo, del trabajo, del bienestar, de la educación y esto que hay que sacarlo. ¿Quién está en condiciones de sacar esa cultura que se ha metido dentro, que ha sacado raíces en la sociedad? Nosotros”.

Otras definiciones de Patricia Bullrich

Consultada sobre si cree necesario que el próximo gobierno genere un acuerdo de gran envergadura, Bullrich respondió: “Los acuerdos políticos tienen que ser sobre avances, porque si no son piripipí”. “Si vamos a bajar los homicidios, nos ponemos de acuerdo y todos los ministros de Seguridad del país bajaremos los homicidios. Vamos a mejorar las condiciones de juicio en las indemnizaciones para que no haya juicios que destruyan empresas; a hacer un código de responsabilidad penal. Pero cosas concretas, porque el piripipí conmigo no va”, sostuvo.

Por otra parte, Bullrich aseguró que por estas horas está ultimando todos los detalles de su plan económico, de la mano del reconocido del extitular del Banco Nación Carlos Melconian, aunque también asoma Luciano Laspina. “El lunes con Melconian vamos a estar terminando de definir. Ya lo tenemos definidos, pero ultimando detalles para darle a conocer a la gente, cosa que ya venimos haciendo hace meses, las bases fundamentales de nuestro programa económico”, indicó.

El coqueteo entre Macri y Milei

Por último, a la postulante presidencial le preguntaron por el coqueteo entre el expresidente Mauricio Macri y Milei. “Ya lo aclaró Macri, ya está. Cosa juzgada, cosa resuelta”, concluyó la referente del PRO. Más allá de la insinuación del libertario de ofrecerle un cargo en un eventual gobierno suyo, el propio Macri debió salir a aclarar que brindará su apoyo a Bullrich en la contienda electoral próximo 22 de octubre.

Con información de www.elintransigente.com