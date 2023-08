La extensa campaña electoral desactivó a la Legislatura de Santa Fe

La falta de un diálogo serio y franco entre partidos políticos; la orfandad representativa del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados y la extensa campaña electoral mantienen prácticamente paralizada la actividad legislativa. La pulseada del último jueves en la Asamblea Legislativa fue la última de esta fortísima pelea que abrió Omar Perotti el 11 de diciembre de 2019 en su primer discurso con un fuerte ataque a la administración saliente de Miguel Lifschitz. Tras las elecciones del 10 de septiembre y ya con gobernador electo y las nuevas constituciones definidas de las cámaras se sabrá si el tránsito hasta el 10 de diciembre servirá para ayudar a la transición política en Santa Fe o directamente será el cierre de la tarea legislativa de las actuales constituciones.

El justicialismo mantiene la mayoría en el Senado y fue puerta de ingreso de la mayoría de las iniciativas de la Casa Gris y fue el portón que frenó decenas de iniciativas opositoras. El diálogo y el acuerdo entre las cámaras llegó y se plasmó en temas claves como leyes de Presupuesto y su anual ley fiscal y el algunos otros temas de endeudamiento. Todavía deben otros acuerdos sobre el procedimiento para menores que infringen la ley y normas sobre consumidores.

A mediados de marzo se puso en marcha el cronograma electoral en Santa Fe que tendrá su punto cúlmine el 10 de septiembre y los legisladores son partícipes centrales. Desde el armado territorial, la formación de alianzas o frentes, la definición de candidaturas tanto locales como provinciales los tiene a todos parados sobre el escenario. No olvidar que 18 de los 19 senadores van por la reelección y la mitad de los 50 diputados. Además en la Cámara Baja, uno de sus actores fue el más votado para gobernador en la Paso de julio: Maximiliano Pullaro.

Este panorama explica la situación actual. Oscar Martínez (Frente Renovador) hizo notar el pasado jueves en la Asamblea Legislativa que la transición todavía no empezó en la provincia. Es cierto en términos electorales. La intervención le sirvió para cuestionar desde el oficialismo a la oposición que rechazó pliegos de fiscales y defensores aduciendo que se está en la etapa final de mandato y que esos pliegos pudieron haber estado en Legislatura mucho tiempo antes. Dimes y diretes de la política.

El 10 de septiembre se definirá quién serán gobernador y vice desde el 10 de diciembre y también cómo serán las dos futuras cámaras. Entonces sí la Legislatura puede tener un rol central en el proceso de transición. Veinte días después de la elección, el Poder Ejecutivo debe presentar el Presupuesto General 2024 donde aún faltan parámetros nacionales sobre números macros de inflación, crecimiento económico, valor del dólar, etc. Aquel 11 de diciembre de 2019, Perotti se quejó ante la Asamblea Legislativa que le hayan impuesto un Presupuesto. Ahora le llegará el turno de negociar con quien sea su sucesor. Pullaro o Marcelo Lewandowsky será el futuro gobernador y tendrán la posibilidad de pedirle a la actual Legislatura algo más que leyes formales como la reforma de la ley de Ministerios, sino elegir si las herramientas de inicio de gestión saldrán antes de diciembre o bien será tarea para los que vienen, muchos de los cuales serán los mismos.

Veda

Este sábado comienza la prohibición de publicidad de actos de gobiernos para los ejecutivos provinciales, municipales y comunales, con miras a la elección del 10 de septiembre. El plazo está fijado en el artículo 6to de la Ley 12.080 que regula las campañas electorales en la provincia.

El artículo versa sobre la publicidad de los actos de gobierno. "Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos".

El segundo párrafo del artículo señala que "los funcionarios públicos que autoricen o consientan la publicidad de actos de gobierno en violación a lo dispuesto en esta norma, serán pasibles de multas de hasta $10.000, según lo disponga la autoridad de aplicación".

El último párrafo afirma que "queda prohibido durante 15 días anteriores a la fecha fijada para el comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos".

Deuda

Para después de la elección quedó en la Cámara de Diputados el mensaje del Poder Ejecutivo para modificar la Ley 13.501 que autoriza la emisión de deuda de corto plazo. Es una norma dictada al final de la administración de Antonio Bonfatti y cuyos montos quedaron desactualizados por la inflación. El Senado llevó la cifra que pedía el Poder Ejecutivo a un porcentaje del presupuesto anterior. No obstante, la mayoría opositora en la Cámara de Diputados dejó el tema en manos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que todavía no emitió dictamen. En Casa Gris ya no existiría interés en tener la herramienta de deuda en los últimos tres meses de gestión.

