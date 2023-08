«Los precios en Argentina subirán 300-400% en dólares»: el pronóstico de Carlos Maslatón si Milei es presidente

La victoria de Javier Milei en las PASO 2023 con el 30% de los votos cambió por completo el esquema político de Argentina. Los aspirantes al máximo cargo están constantemente criticando al economista para tratar de bajarle el caudal de votos que logró, algo que el 22 de octubre se sabrá si fue efectivo o no. En este marco, Carlos Maslatón realizó su pronóstico en caso de que La Libertad Avanza llegue a la Presidencia.

El dirigente afirmó que «desde que asuma Milei el 10/12, y por espacio de un año y medio, los precios internos en Argentina deberán subir 300-400% en dólares pero mucho más en pesos». Esto deja en evidencia que la inflación no será un fenómeno fácil de controlar «se dolarice o no,» y que «el país será mucho más caro» producto de las políticas económicas vigentes y futuras.

«Pero si se hacen las cosas bien, los ingresos subirán 500-600% en USD», aclaró Carlos Maslatón por medio de su cuenta de Twitter, donde decenas de sus seguidores le consultaron acerca de este vaticinio. Cabe remarcar que los economistas están peleados pero por una cuestión de «principios» el panelista apoyó al espacio liberal.

Previo a esto, el ex funcionario sostuvo que «están sacando todos mal las cuentas. La cantidad de moneda agregada argentina va siendo cada día más grande desde hace dos años no solo en obvios términos nominales sino reales. La emisión con remuneración a tasa por el BCRA va más rápido que la subida del USD. Hay monetización!», subrayó.

«O sea, no hay desmonetización, no hay licuación del peso. No solo cantidad de moneda real sino precios de bienes y servicios suben medidos en dólares. Son los síntomas opuestos a la hiperinflación. Y este es el principal problema para Milei: por esto no podrá dolarizar«, completó Carlos Maslastón para sus seguidores de redes sociales, que le consultaron si era viable el uso de dólares a nivel nacional.

Con información de www.elintransigente.com