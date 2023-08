Ruta del Dinero K: nuevo revés para Cristina Kirchner

Cristina Kirchner recibió otro revés judicial luego de que le rechazaran la recusación al camarista federal Mariano Llorens. En el marco de la causa «Ruta del Dinero K«, la vicepresidenta le había solicitado, a la Cámara de Casación, que se recuse a uno de los responsables de entreabrir la causa que la tiene como protagonista. La Justicia declaró «inadmisible» el pedido.

La ex mandataria tiene entre ceja y ceja los problemas judiciales. Ya uno, pese a la apelación, la condenó a seis años de prisión y la imposibilitó de ocupar cargos públicos. Lo cierto es que faltan algunas instancias (Casación y Corte Suprema) para que confieren la resolución que judicial o la despojen de los cargos y la condena.

Además de la Causa Vialidad, la ex Presidenta tiene abierta una investigación por la «Ruta del Dinero K». En esa causa, Cristina Kirchner pidió que se lo recuse a Mariano Llorens, un camarista que definió la votación para aceptar como querellante tardía en esa causa a la asociación civil Bases Republicanas, vinculada con el PRO. Según informó NA, el pedido de la vicepresidenta fue por «temor de parcialidad».

«El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos. Es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso que corresponda excepcionar ese principio”, planteó el camarista Gustavo Hornos.

¿Qué es la Ruta del Dinero K?

Se califica de esta manera al lavado de dinero que realizaba Lázaro Báez junto a Leonardo Fariña. Se realizaban movimientos para fugar el dinero a cuentas de empresas en paraísos fiscales. La denominación «ruta» es porque la plata salía desde Río Gallegos, pasaba por Buenos Aires y luego salía del país a lugares como Belice. Se investiga si Cristina Kirchner era conocedora de este movimiento ilegal.

