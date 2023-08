Pymes de Santa Fe tampoco quieren pagar el bono compulsivo que pretende Massa

Luego de que el gobierno nacional haya dispuesto el pago de un bono de $60.000 no remunerativo para el sector público y privado, a pagar en dos tramos, desde el sector privado cuestionaron la medida.

Industriales de Santa Fe afirmaron que se trata de una medida inconsulta, asegurando que "no es resorte del gobierno dar sumas fijas al sector privado", asegurando que incide en paritarias que ya finalizaron con otras sumas fijas adjudicadas.

Al respecto del bono para privados reglamentado por el gobierno nacional, desde el sector empresarial insistieron en las "dificultades" para hacer frente a esta suma, no haciendo énfasis en lo económico sino en el mecanismo que se interpone con las paritarias ya cerradas, las cuales en muchos casos contemplaban los pagos de otras sumas fijas producto de los arreglos con los diferentes sindicatos.

Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), manifestó: "Amén de significar un problema de costos y un inconveniente más para las industrias lo que vemos mal en mayor medida es el mecanismo. Por ejemplo, acabamos de cerrar el acuerdo paritario con la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) donde se incluye un bono de $60.000, con paritarias cerradas hasta fin de año y con una cláusula de ajuste".



"Ahora el gobierno impone otra suma fija la cual incide en una negociación que ya estaba cerrada. Creemos que no era el mecanismo adecuado. Hay empresas que están en dificultades, sobre todo las pymes que no podrán afrontar la suma. No lo vemos reflejado tanto como un problema económico, si bien muchas empresas lo van a tener a ese problema, sino por el mecanismo. No es resorte del gobierno dar sumas fijas al sector privado", aseguró el referente del sector industrial santafesino.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron que estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar algunos cuestionamientos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas.

El bono

La medida fue anunciada el pasado domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien confirmó la suma fija para trabajadores del sector privado. Por su parte, la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, dijo que percibirán el bono quedarán inhabilitados para comprar dólares en el mercado cambiario y que habrá multas para quienes no paguen el extra decidido por el Estado.

La ministra indicó además que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono, el cual le corresponde a quienes tienen salarios de hasta $ 400.000 netos (alrededor de $ 481.000 brutos, dependiendo de los descuentos) al mes de agosto. “Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria, que aseguró que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.

Sin bono en el sector público

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, descartó este martes que la provincia se sume al anuncio del ministro de Economía Sergio Massa de pagar una suma fija a los trabajadores estatales. Según explicó, en la última negociación paritaria con los gremios provinciales, se acordó otro mecanismo para preservar el poder adquisitivo”.

“Todo proceso de devaluación tiene en Argentina un acompañamiento de suba de precios. En algunas jurisdicciones buscan con una suma fija que se pueda compensar la pérdida del poder adquisitivo. Pero eso mucho tiene que ver con lo que cada uno negoció y generó en sus jurisdicciones”, explicó en Radiópolis (Radio 2).

Con información de Uno Santa Fe