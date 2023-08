Eexperto en terrorismo: “Los BRICS están dominados por China y habrá mucho dinero iraní y ruso”

Udi Levi tiene 60 años y pasó más de la mitad de su vida dedicado a la inteligencia israelí y en la lucha contra el terrorismo global. Se desempeñó en las Fuerzas Armadas de Israel (IDF) y, luego, en el Mossad. En el 2003, llegó a liderar el comité especial para combatir el financiamiento del terrorismo y la guerra económica, con Ariel Sharon como primer Ministro. Conocedor de los detalles de los atentados terroristas que sufrió la Argentina en la AMIA y la Embajada de Israel, Levi se manifestó satisfecho de “regresar al país. La última vez que había estado en el país fue hace 20 años.

“Llegué aquí como parte de la cooperación que existía en ese momento con la Argentina para investigar temas vinculados con el terrorismo y la financiación del terrorismo”, sostuvo Levi en diálogo exclusivo con Infobae. En esta ocasión, retirado de su actividad como agente de inteligencia, arribó a Buenos Aires con el fin de interactuar, como asesor en temas de su expertise, con distintas personas interesadas en este tema.



Experto en investigar a Irán, Levi llamó la atención sobre el flamante ingreso de Argentina a los BRICS, que coincide con el desembarco de ese país del Medio Oriente en el grupo. “Los BRICS es un club dominado por China, donde habrá mucho dinero iraní y ruso”, resaltó el dirigente de Israel. En otro pasaje, el doctor en Ciencia Política se refirió al accionar del grupo terrorista Hezbollah en la Triple Frontera y llamó la atención por la “porosidad” del control fronterizo.

Minutos después de las 9, Levi recibe a Infobae en unas oficinas del barrio porteño de Retiro, en el centro. Con saco y pantalón negro, el politólogo transmite un perfil “serio” y, al tiempo, se muestra amable y desenvuelto durante el reportaje.

— Dr. Levi, es un experto en inteligencia que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tuvo un rol clave en el Mossad. ¿Cómo surge en alguien la vocación para desembarcar en el mundo de la inteligencia? ¿Hay un momento de su vida en el que se dijo que quería realizarse en esa profesión?

— Soy hijo de una pareja judía que inmigró a Israel. Mi padre de Irán y mi madre de Egipto. Crecí en una familia muy sionista pero en la que también se hablaba árabe. Mis dos tíos murieron en distintas guerras de Israel. Siempre de niño quise ir al ejército y hacer carrera en el ejército en Israel. Fui reclutado por la rama de inteligencia del ejército de Israel y en la primera intifada en el año 1987 era un joven oficial y me pidieron que vaya a un nuevo puesto en la zona de Cisjordania con población palestina. En ese momento conozco a quien considero hasta el día de hoy como mi padre adoptivo, que en ese momento era un alto oficial del Ejército de Israel que es el general Meir Dagan: el primero que entendió el rol del dinero como factor fundamental en la lucha contra el terrorismo.

— ¿Y cómo surgió la posibilidad de especializarse en la “lucha económico financiera” contra el terrorismo y el crimen organizado?

Seguí a Meir Dagan durante 25 años. Del ejército de Israel al Consejo de Seguridad Nacional, y del Consejo de Seguridad Nacional cuando Meir Dagan ha sido nombrado jefe del Mossad fui con él. Y juntos hemos desarrollado una sub disciplina dentro de la actividad de inteligencia contraterrorista que es la lucha económica financiera contra el terrorismo y el crimen organizado. En paralelo hice mi doctorado solamente por una única razón, no terminé la secundaria y el director de mi colegio le dijo a mi madre que como no había terminado el secundario iba a ser un criminal e iba a terminar en la cárcel. Entonces hice el doctorado y el día que lo terminé mi madre fue a ver al director del colegio y le dijo mi hijo al final es doctor. Y por eso yo soy doctor en ciencias políticas.

— ¿Cuál es la situación de América Latina en relación con la actividad del terrorismo? ¿Es un continente propicio para la guarida y el desarrollo de grupos como Hezbollah?

— América Latina ha sido desde hace muchos años una región muy importante para nosotros desde el punto de vista de la investigación y la inteligencia en la lucha contra la financiación y el terrorismo. Primero que nada en ciertas regiones, en ciertas partes de la región se encuentran distintas comunidades o algunas personas pertenecientes a ciertas comunidades vinculadas con el Medio Oriente que para nosotros han y son blancos de investigación e inteligencia. Y segundo y muy importante también la relación extremadamente estrecha entre distintas organizaciones criminales de esta región con organizaciones terroristas en Medio Oriente, sobre todo en temas de tráfico de drogas. Y tercero la relación tan estrecha entre diversos países de la región, por ejemplo Venezuela, e Irán que como todos saben Irán para nosotros es nuestra máxima prioridad.

— Hezbollah surgió a principios de los ‘80 y comenzó sus acciones puntualmente en Líbano. Luego se expandió por Medio Oriente y, con los años, por el resto del mundo. ¿Cómo es que llega a América Latina una organización que surge como un partido político del Líbano y se convierte en sinónimo de terrorismo?

— Las organizaciones terroristas desde el punto de vista conceptual buscan diversas zonas geográficas donde poder desarrollar su infraestructura lejanas a la zona de conflicto. Y lo suelen hacer en zonas donde pueden hacerlo. Sudamérica ha sido una región donde Hezbollah ha podido desarrollar su infraestructura terrorista alejada de la zona de batalla. Por ejemplo, en Sudamérica hay una comunidad libanesa chiita muy, muy numerosa. Por supuesto que no se puede decir que todos ellos han colaborado sino que una muy, muy, muy mínima parte de esa población puede llegar algún tipo de colaboración con Hezbollah. Y también otro factor importante es que en esta región del mundo suelen haber gobiernos con un nivel muy alto de debilidad institucional. Y esta debilidad institucional en diversos países lo que puede provocar son dos cosas: o que por acción alguno de esos sectores colabore con diversos miembros de las organizaciones terroristas o por el otro lado al ser gobiernos débiles lo que no tienen son los recursos y los elementos necesarios para poder controlar actividades terroristas. Y el tercer factor que es importantísimo para lo que estamos hablando es el poder de las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales con un alto nivel de complejidad en esta región del mundo, tienen un grandísimo poder económico y por el otro lado tienen una infraestructura criminal que ya está operativa y que puede llegar y que es utilizada por algunas organizaciones terroristas para realizar sus actividades terroristas.

— Hay investigaciones que vinculan a Hezbollah con accionar criminal en la Triple Frontera. ¿Cuál es el accionar de Hezbollah en esa zona estratégica que integran Argentina, Paraguay y Brasil?

— A pesar de diversas publicaciones que se han realizado en los últimos años y más allá de diversas operaciones que se han realizado contra la cooperación entre organizaciones terroristas como Hezbollah y grupos criminales, la actividad de Hezbollah en la región, y sobre todo en la Triple Frontera, sigue siendo una actividad en plena ebullición. Cuando hablo de la actividad de Hezbollah en la región me refiero a decenas de empresas de cobertura para las actividades de Hezbollah que Hezbollah ha establecido en la región, sobre todo en la Triple Frontera, e incluso en la Argentina. Esas empresas de cobertura le permiten a Hezbollah realizar tres tipos de actividades. Les permite cobertura a operativos terroristas de Hezbollah en sus actividades. Segundo, es una fuente de financiación, es una fuente de dinero. Y tercero, utilizar la estructura económica y financiera de ese tipo de empresas para poder lavar dinero, para poder realizar actividades ilegales como puede llegar a ser tráfico de armas, tráfico de drogas. Puedo decir que más allá de todo lo que se ha hecho en contra de Hezbolá al día de hoy Hezbolá sigue estando activa y muy activa incluso en toda la región de Sudamérica, en toda la región de la Triple Frontera y bueno, eso también incluye la Argentina.

— ¿Qué tipo de empresas argentinas son las que usted refiere que contribuyen con estos operativos de Hezbollah y de qué forma contribuyen?

— Puede llamar la atención pero la mayoría de las empresas que Hezbollah opera en Sudamérica son empresas vinculadas al comercio internacional, a la logística y a los alimentos. Es un modelo que Hezbolá replica en distintos países del mundo, se ve mucho también en África, donde la mayoría de las empresas que Hezbolá ha fundado, obviamente bajo cobertura ¿no? Todas estas empresas son empresas vinculadas a la industria alimenticia, sobre todo algunas de ellas vinculadas a las industrias que más manejan en la zona del Medio Oriente y que tienen que ver con distintos tipos de alimentos que se consumen en la región y sobre todo logística.

— Una noticia importante en Argentina esta semana fue el ingreso a los BRICS a partir de 2024. Aunque en el sistema internacional fue más resonante que Irán también va a ingresar a ese bloque. ¿Qué piensa sobre la ampliación de ese grupo geopolítico?

— La fundación de los BRICS es un resultado de la actividad y el combate económico financiero de los Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre. Justamente, las sanciones y toda esa lucha de Occidente, que lideró la Casa Blanca junto a Israel en los últimos años, contra distintas actividades que han sido realizadas por Rusia, China, Venezuela o Irán, ha generado una situación impulsada por China para encontrar una alternativa al sistema de SWIFT internacional y al dólar como moneda internacional. Y China, con inteligencia estratégica, se unió con Rusia y en algunos casos también con Irán. Si Irán todavía no ha colapsado por las sanciones occidentales, ha sido en parte por cierta colaboración económica de China. El Gigante asiático le dio a Irán la posibilidad de utilizar el sistema de transferencias internacionales. Hay países del mundo que pueden llegar a encontrar como una oportunidad económica el hecho de participar de este tipo de alianzas. Pero hay que tener en cuenta que puede llegar a ser en contra de Estados Unidos. China impulsa esto desde el punto de vista económico, como actor estratégico internacional.

— En ese eje, pensando en el contexto geopolítico y en ese marco que acaba de detallar, ¿qué evaluación puede hacer puntualmente del ingreso de Argentina a BRICS?

— Hay que tener cuidado, porque este tipo de situaciones pueden llegar a ser muy tentadoras para ciertos países, como por ejemplo el caso de Argentina. Sí, uno puede recibir dinero de China, pero hay que tener cuidado con las consecuencias que eso puede traer frente a la cooperación con Estados Unidos. Y, en este momento, ser parte de un club donde hay mucho dinero iraní y ruso puede llegar a ser algo complicado. Hay que tener en cuenta las complejidades aquí en Argentina. No estoy tan seguro sobre si el ingreso a los BRICS es la solución a la situación actual de la Argentina. Es ingresar a un club entre comillas donde hay elementos demasiado, demasiado problemáticos. Por supuesto, como Venezuela también. A su vez, hay que tener en cuenta las relaciones internacionales y la política internacional. Porque, por su puesto que si Estados Unidos y el bloque occidental no logran colaborar con países en crisis, como Argentina, lamentablemente esas naciones a veces buscan otras soluciones. Por eso, hay que tratar de lograr el apoyo occidental a países como Argentina.

— Volviendo a los operativos terroristas. ¿Cuál es la actividad que hoy hacen o cree que tienen intenciones de hacer en esta región?

— En general, los grupos terroristas, y sobre todo Hezbollah, cuando tienen determinado tipo de actividad logística y de preparación a su actividad terrorista principal, no suelen hacer ataques en la misma región donde están desarrollando actividades logísticas o de inteligencia. Básicamente por una cuestión operativa. Porque si están haciendo algún tipo de actividad ilegal y al mismo tiempo también realizan un ataque terrorista, pueden descubrir todo el proceso de organización logístico que les ha costado tiempo construir. Sin embargo este tipo de infraestructuras son infraestructuras de doble uso.

— Sobre la investigación de los atentados terroristas que hubo en Argentina a la Embajada de Israel y a la AMI, nuestro país no tiene la figura de juicio en ausencia, ¿Cómo piensa que Argentina podría llevar adelante la situación? ¿Considera que nuestro país podrá juzgar a los responsables de los ataques?

— Las organizaciones terroristas, y sobre todo los países como Irán, cuando deciden cometer un ataque en un determinado país, generalmente suelen buscar cuáles son las debilidades. Por esa razón creo que una de las herramientas para combatir el terrorismo y el crimen organizado es la lucha económica financiera. En el caso de Argentina es un problema que no existen ese tipo de figuras judiciales (como el juicio en ausencia). Si no se generan las herramientas de inteligencia y judiciales pertinentes, puede ser una razón para poder tanto evitar como poder investigar un potencial atentado. La organización terrorista tiene que tener algún tipo de disuasión antes de cometer un atentado. Por ejemplo, hay países en los que hay familias que han sido víctimas de un ataque y los países le dan la posibilidad a familiares de las víctimas a poder demandar al país que se ha determinado que está detrás de los atentados. En el caso de Irán, generalmente los juzgados condenan al país islámico por sumas de indemnizaciones extremadamente altas y, en algunos casos, tiene que pagar miles de millones de dólares para resarcir a esas víctimas. Generalmente, Irán no paga. Lo que se puede ir es en contra de los bienes y confiscar los bienes de países como Irán que dan apoyo al terrorismo.

— ¿Qué piensa en relación con la seguridad y el control de fronteras y lavado de activos de Argentina?

— Una de las razones por las que estoy aquí es justamente mi interés y el interés de muchas personas en Argentina en que pueda ayudar o colaborar humildemente desde mi conocimiento extenso sobre estas amenazas que mencionábamos. Si es que entramos a una batalla como esta, que es la lucha económica financiera contra el crimen organizado y el terrorismo, una de las cosas más importantes que deberíamos hacer es reforzar de una manera muy importante todo lo que es el sistema de seguridad y de inteligencia de los países. Sin información de inteligencia, es muy difícil combatir este tipo de flagelo como el terrorismo y el crimen organizado. Nuestra experiencia en Israel es la capacidad que tenemos de conocer y entender cómo colaborar con distintos países en la preparación de programas integrales de seguridad e inteligencia donde está incluida la protección de las fronteras. La problemática de la porosidad de las fronteras y la falta de control fronterizo es un tema que lo veo en toda Sudamérica. Es algo que está siendo aprovechado de forma categórica por las organizaciones criminales y, en su defecto, también que colaboran en algunos casos con organizaciones terroristas. La lucha de inteligencia económica financiera no sólo golpea a las organizaciones criminales en lo más crítico que es el dinero sino que también al recuperarse este dinero o al evitar este tipo de actividades criminales, los Estados son los que pueden verse beneficiados con una mejora económica.

— En un artículo suyo de hace tres años, analizó la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y consideró que se requieren “medidas duras” contra el Líbano, porque los líderes de Hezbollah están entrelazados con el sistema económico de ese país. Cuando escribió ese texto Dondald Trump aún era presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ve esa situación con el gobierno de Joe Biden?

— Justamente ayer en el avión, cuando venía para aquí, terminé de escribir un artículo que trata ese tema. Cuando escribí el artículo anterior había una política muy activa en contra de las malas prácticas de ciertos bancos libaneses y se lograron grandes resultados que incluso han casi llegado a desmoronar bancos libaneses que colaboraban con Hezbollah. Pero lo que ha sucedido por distintos factores es que en el transcurso de los años ha ingresado Irán y ha tenido cada vez más influencia en el sistema bancario y económico libanés. Cuando sucedió eso, Irán intentó ayudar al sistema bancario libanés. ¿De dónde tiene Irán tanto dinero si es que está bajo sanciones internacionales? Irán, Siria y el Hezbollah no sólo son activos en el narcotráfico internacional sino también han iniciado una actividad muy grande y muy peligrosa en la falsificación de medicamentos. Es una industria ilegal que mueve 30.000 millones de dólares por año. Y ese dinero Irán lo está utilizando sobre todo para financiar sus actividades para intentar controlar a Siria y el Líbano. Entonces, cuando uno desarrolla actividades de lucha económica financiera, lo que no puede es dejar un vacío desarrollando cierta acción donde si vos destruís algún tipo de capacidad de tu enemigo, tenés que estar pensando en el día después. Si no, cuando dejas un vacío va a entrar otro actor de poder.

—En el 2013,el politólogo estadounidense Kenneth Waltz publicó un artículo titulado “Por qué Irán debe tener la bomba”, en el que analizó los efectos de la política de desnuclearización. En ese sentido, sostuvo que si Irán tuviera una bomba nuclear como forma de disuasión, implicaría un “equilibrio nuclear”. A 10 años de ese famoso texto, ¿qué piensa usted al respecto?

— Lamentablemente, cada vez nos estamos acercando más a un Medio Oriente nuclearizado. Irán avanza hacia tener su bomba atómica. En ese caso, Arabia Saudita también querría tener armamento nuclear. Hay que tener en cuenta que para los iraníes nosotros (Israel) no somos su único enemigo principal. Sino que su otro enemigo es Arabia Saudita también, y quizás más que Israel. Un Medio Oriente nuclear es un mundo muy preocupante y peligroso. Así como tampoco hay que ser naif de creer que se pueda llegar a desnuclearizar un país que ya es nuclear.

— Más allá del Estado, de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia, ¿Qué rol debería cumplir la sociedad civil en el combate contra el terrorismo?

— Apoyo fervientemente el involucramiento de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, en el caso económico una empresa que decida no hacer negocios con una empresa que esté sospechada de financiar actividades ilegales o terroristas, un banco que decida no financiar o no invertir en una empresa que puede llegar a estar sospechada de actividades terroristas. De esa forma estás combatiendo de verdad al terrorismo y le estás generando un daño terrible. A veces es una decisión moral, no es una decisión gubernamental ni política. Cuando comenzó la actividad económica financiera en contra de Irán, una de mis actividades era ir a los distintos fondos de inversión o distintas empresas multinacionales para convencerlos de no invertir o no comerciar para evitar contribuir al terrorismo iraní. Los ciudadanos no sólo tienen que culpar o responsabilizar a los sistemas políticos sino que también tienen herramientas para poder luchar contra este flagelo.

