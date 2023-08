“No me quiero morir”: el pedido de ayuda del hombre asesinado en Palermo

Mariano Barbieri, un hombre de 42 años, fue asesinado anoche en pleno barrio de Palermo, a metros de Libertador y Lafinur. Según reconstruyeron los testigos y quedó registrado en una cámara de seguridad, el joven ingresó a una heladería a pedir ayuda, desde donde llamaron al servicio de emergencias 911.

Marcelo, encargado de un hotel de la zona, fue testigo de los hechos. “Yo entré a trabajar acá, vi un chico que gritaba, pedía ayuda, no lo relacioné con un asalto”, dijo. Y desarrolló: “Cuando entra a la heladería, veo que evidentemente lo habían apuñalado y ahí el encargado llamó enseguida al 911″. “Llegó a decir su nombre, Mariano, y su Instagram. Estaba consciente. No me quiero morir decía”, relató.

Fuentes policiales precisaron que el hecho ocurrió alrededor de las 22:45, en las inmediaciones del cruce de avenida del Libertador y Lafinur. Justo en esa esquina se ubica una heladería de la cadena Cremolatti a la que la víctima ingresó para pedir ayuda luego de sufrir una puñalada.

Tras los primeros llamados de auxilio, arribó al lugar personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad. Los oficiales hallaron a un hombre con una herida sangrante en el pecho acostado en el piso del local. La propia víctima les contó lo que había pasado: una persona le robó el celular y luego lo atacó con un cuchillo.

La Policía realizó un cordón sanitario. Mariano fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Fernández, donde finalmente falleció mientras era operado de urgencia.

“Nosotros recibimos el llamado alrededor de las 22:55. Nos dijeron que había un hombre herido, a los pocos minutos accedió la ambulancia con base en Ecoparque y se encontró con una persona con una herida en tórax, con sangre. Cuando empiezan a compensarlo, entra en paro. Lo empiezan a masajear, emitimos una alerta y se avisó al Fernández para que lo reciba”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

“Se lo siguió masajeando durante el traslado, después los médicos me explicaron que el puntazo entró en la aurícula, lo que le provocó en una hemorragia en dos tiempos. El pericardio se llena de sangre, que es lo que pasó. Recibió un solo puntazo. En el Fernández se trabajó muchísimo, casi una hora, pero lamentablemente fue una herida mortal, con muy pocas chances de salvarlo. Se hizo todo rapidísimo, en no más de 8 minutos”, agregó.

Mientras se intentan determinar los detalles del robo que sufrió la víctima, la jueza de turno, Yamil Bernan, quedó a cargo de una causa por homicidio en ocasión de robo. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.

Fuente: Infobae