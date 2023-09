Crece la ansiedad por demoras en créditos a monotributistas y empleados: por qué no están disponibles

En la recorrida que realizó iProfesional por casi todas las casas centrales de los bancos más importantes del sector público y privado se topó con la misma respuesta, "aún no tenemos nada definido para ofrecer a nuestros clientes" que, en ocasiones, mezclaba desconocimiento con escepticismo acerca de la posibilidad de acceder a los créditos a trabajadores y monotributistas anunciados por el ministro de Economía Sergio Massa a una tasa subsidiada.

En la sede del Banco Hipotecario uno de los gerentes afirmó que los anuncios salen rápido, pero las concreciones son más lentas, "... anuncian medidas que deben ser implementadas por los bancos, con impacto en las tarjetas de crédito y las cámaras bancarias le dicen que si a Massa. Sí, bueno, está bien. Pero, hasta que lo mandan al sistema, lo implementan y lo aprueban en algún directorio, pasan los días, y muchas veces, ni te lo dan, por mil motivos. Por ahí existe alguna cláusula por la que el cliente que los busca no califica. Pero, no sé, yo creo que, si esto salió el domingo, para hablar mal y pronto, todavía no deben de tener ni idea de cómo implementarlo".

Lo cierto es que en el caso de los monotributistas y de los trabajadores en relación de dependencia con tarjetas de crédito "estalladas" y con tasas que comen los presupuestos familiares en un contexto inflacionario creciente la ansiedad del público se nota en los mostradores de los bancos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.

En la ciudad de Tucumán, por ejemplo, se observan filas de personas que van a averiguar a las sucursales y, en muchos casos, les piden que se dirijan a las oficinas de la ANSES.

En esa provincia el delegado de la ANSES es Enrique Salvatierra que debió hacer declaraciones públicas ante el interés de la población.

"Estamos aggiornándonos a las medidas que acaba de dictar el ministerio de Economía de la Nación, ayer, por el miércoles 30 de agosto, hemos tenido una reunión con Fernanda Raverta, titular a nivel nacional del organismo, por los préstamos de hasta 400 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia. Se especificó que será para trabajadores que estén dentro del SIPA, Sistema Integral Previsional Argentino, que son todas las cajas transferidas a la Nación y alcanzará a aquellas personas que no pagan impuesto a las ganancias, es decir, que cobran hasta 700 mil pesos brutos", detalló a FM La Tucumana.

Créditos a trabajadores a tasa subsidiada: por qué no se implementa aún

Además, Salvatierra reveló que la implementación no es sencilla, "tiene sus particularidades: se deposita en la tarjeta de crédito que tenga el trabajador para que pueda consumir, es una modalidad distinta a retirar el dinero del banco y en la reunión no quedó claro cómo se accederá, la idea es que se termine de formalizar en esta semana".

Por lo que queda claro que estos créditos para aliviar la presión sobre el crédito de numerosas familias argentinas que están endeudadas con sus tarjetas no estarán disponibles hasta la segunda semana de septiembre como mínimo.

Según anunció el ministro candidato Sergio Massa en redes sociales, tramitarlo debería ser sencillo, y todo se podría realizar de manera on line a través de los home banking de las entidades financieras.

El otro importante bloque de anuncios para la clase media fue la implementación de créditos para destino productivo de aquellos que no tienen un trabajo en relación de dependencia, pero están inscriptos en el monotributo sin importar la categoría.

El ministro de Desarrollo Productivo y su equipo, José Ignacio de Mendiguren, ofreció una conferencia de prensa, el martes 29, para anunciar estas ayudas con una tasa nominal anual del 61% que despertó las consultas en los bancos de muchos interesados que se encontraron, por el momento, con una negativa de parte de los oficiales de cuentas.

Cómo serán los créditos

Los créditos a los que podrán acceder por hasta un monto de $4.000.000 en cuotas y a la mitad de la tasa estipulada por el Banco Central está disponible en los bancos Ciudad, Nación, en el Municipal de Rosario y en el banco de Corrientes, según anunciaron cerca de Mendiguren.

Sin embargo, fuentes del Banco Ciudad afirmaron a este medio que "...si bien hay muchas consultas de monotributistas, por ahora, el Gobierno está ultimando los detalles, falta digamos el cierre de eso para poder empezar a otorgarlos. Hoy, nosotros estamos dando créditos de ese estilo, pero no precisamente estos que se acaban de lanzar, que van a tener unas características particulares, y bueno, no bien el Gobierno ultime todos estos detalles, se lanzarán en los bancos, esos créditos no están todavía en ninguna sucursal disponibles, pero bueno, obviamente, les llevará un tiempo creo que en los próximos días van a estar".

Las dilaciones son difíciles de comprender teniendo en cuenta que no es la primera vez que la administración de Alberto Fernández lanza créditos subsidiados con garantía del FOGAR.

El Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) permite que los préstamos no sean evaluados por las entidades financieras que en, los últimos meses, se mostraron renuentes a continuar financiando a sus clientes a través de préstamos personales o ampliación de los cupos de compra en las tarjetas de crédito a pesar de la inflación que devora la financiación disponible.

En junio, por orden de Sergio Massa, De Mendiguren había realizado un anuncio similar con el programa CreaAr que contó con financiación por hasta $2,2 millones de pesos para inversiones de un universo de 1.3000.000 productores monotributistas".

La idea de "sostener el nivel de actividad y empleo" declamada por De Mendiguren, en esa ocasión, y, repetida hace unos días, por ahora no se produce a pesar del interés de muchas personas.

En el banco Patagonia, la respuesta fue concisa, "No tenemos nada para ofrecer aún. Y, la verdad es que vinieron muchos a preguntar, pero no tenemos información". Mientras que, en el Banco Provincia de Buenos Aires, un miembro del directorio sostuvo, "mientras no tengamos la normativa disponible no podemos hacer nada ni adecuar nuestros sistemas a esta oferta".

Un grupo de cinco monotributistas con cuentas en diferentes entidades recorrieron sedes como las del banco Credicoop, Santander y BBVA. En todos los casos las respuestas fueron similares.

"Fui a dos bancos en los cuales soy cliente. Fui a Santander y BBVA, hasta el momento no tienen novedades al respecto y en el Santander me dijeron que no hubo mucha gente preguntando el lunes, pero comenzaron a crecer las preguntas el miércoles sin embargo no tienen información para dar", comentó Sergio Rodríguez.

Otro de los buscadores de préstamos, Juan Vinelli, afirmó que en el Credicoop me dijeron que "...están notificados, pero no lo están implementando. Al menos ese crédito a esa tasa tan favorable. Por el momento no tienen orden de ningún tipo al respecto para hacerlo".

Por el momento la ilusión de muchos monotributistas, para obtener los créditos FOGAR, y trabajadores en relación de dependencia para acceder a financiación que los alivie con los pagos de las tarjetas de crédito, comienza a desvanecerse entre las trabas burocráticas de un sistema financiero que se encuentra al límite de sus posibilidades.

* Para www.iprofesional.com