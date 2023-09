PULLARO: “BILLETERA SANTA FE, BOLETO EDUCATIVO GRATUITO Y CAMINOS DE LA RURALIDAD VAN A CONTINUAR”

El candidato a Gobernador de Unidos confirmó cuales son las políticas que piensa sostener si asume el 10 de diciembre

“Voy a continuar con Billetera Santa Fe”, señaló Pullaro ante la pregunta de que políticas del actual gobierno mantendría “Si modificaría la forma y la haría de aplicación escalonada, no puede ser igual la suma que obtiene un trabajador que gana un sueldo mínimo a la que se le descuenta a uno que gana mucho más”, sostuvo.



En relación a otras políticas el candidato de Unidos expresó que no sería inteligente dejar de aplicar cosas que son positivas para la comunidad. “Esa no es la forma de gobernar que nosotros queremos representar. Nos interesa un Estado Eficiente con control de los gastos en materia pública, trabajando fuertemente a la par del sector privado para incentivar la producción y la creación de empleo”.

Las políticas que Pullaro piensa sostener del actual gobierno son el Boleto Educativo Gratuito y caminos de la ruralidad. En ese sentido su candidata a diputada Clara García señaló que “la modificación en cuanto a los caminos de la ruralidad es que vamos a tener una mirada amplia para toda la provincia. Hoy se aplica sólo en las localidades oficialista, nosotros no vamos a hacer distinciones”, finalizó.

El actual Legislador y candidato a la casa gris fijó sus ejes de campaña en Seguridad, Salud, Producción, eficiencia en la gestión y Educación. En este último ítem, en reiteradas oportunidades Pullaro afirmó que “vamos a trabajar con objetivos muy claros. Alfabetización, 180 días de clases, mejoras de infraestructura, capacitación permanente, análisis del contenido y por supuesto que vamos a sostener el Boleto Educativo Gratuito, con una diferencia. Vamos a asistir a las empresas de transporte que hoy tienen un quebranto”.

“Todo lo que signifique un avance en el sistema educativo es bienvenido, estos años hemos retrocedido mucho en esa materia y necesitamos construir un sistema adecuado a estos tiempos, con participación de todos y herramientas que permitan a nuestros jóvenes estudiar y formarse”, finalizó.