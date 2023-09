Milei, Massa y Bullrich definen su estrategia: en qué lugares del país sacaron la menor y la mayor cantidad de votos

A siete semanas de las elecciones generales, los equipos de campaña de los tres principales candidatos presidenciales analizan el mapa electoral del país para diseñar la estrategia que les permita disputar el balotage. El escrutinio definitivo dejó un escenario de tres tercios en virtual paridad, con una diferencia de solo 2,5 puntos entre la fuerza más votada y la tercera. La Libertad Avanza sacó finalmente 29,86% (por debajo de los 30 puntos iniciales) sin una estructura política sólida detrás y producto, básicamente, de la adhesión a la figura de Javier Milei y su prédica contra la clase política. Juntos por el Cambio obtuvo el 28%, sumados los sufragios de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en un resultado inferior a lo esperado que encendió alertas en la coalición opositora. Y Unión por la Patria consiguió el 27,28%, menos de un punto por debajo que JxC en un resultado que, si bien fue el peor resultado para el peronismo desde el retorno democrático, dejó al oficialismo con chances competitivas en medio de una inflación del 150% anual y un dólar que roza los 800 pesos.

Los 7,3 millones que Milei sumó en las PASO se distribuyeron casi homogéneamente en los 529 departamentos que hay en el territorio nacional, excepto en algunas zonas del norte, centro-norte, noreste del país y Provincia de Buenos Aires donde se concentraron los 5,2 millones de votos de Sergio Massa. En tanto, los 4,1 millones que cosechó Bullrich están ubicados principalmente en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y más de 80 municipios bonaerenses donde ganó Juntos. El mapa que abre esta nota muestra claramente esta distribución y los lugares donde deberán fortalecer su campaña de cara a octubre.

Los estrategas electorales de los tres equipos están en estos días desmenuzando en detalle los votos que acumularon los tres principales candidatos en cada lugar. Del análisis realizado por Infobae, surgen algunas curiosidades.

Milei obtuvo su porcentaje más alto de votos, el 63,3%, en el departamento de Los Andes, el más extenso y menos poblado de Salta, provincia que nunca pisó durante la campaña. Lo votaron 2.073 de los 6.600 pobladores de este departamento ubicado a 1.500 km de la Capital Federal. Su ciudad cabecera es San Antonio de los Cobres, en la puna salteña, donde no hay siquiera un afiche con el rostro o el apellido del libertario.

En Salta, con su discurso “anti-casta” difundido a través de las redes sociales y los medios nacionales, el líder de La Libertad Avanza consiguió casi el 50% de los votos válidos (afirmativos más votos en blanco) en las PASO para presidente. Obtuvo más del doble de votos netos que Massa y casi cuatro veces más que Bullrich. Milei nunca visitó Salta desde que irrumpió en la vida política en 2021, cuando fue electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires. A esta provincia norteña pertenecen también otros cuatro departamentos de los 10 en los que más votos obtuvo el líder de La Libertad Avanza en todo el país. Se trata de Chicoana, donde se alzó con el 56,6%; Cerrillos, 55,8%; Rosario de Lerma, 54%; y Cafayate, donde sacó el 52,5 por ciento.

El volumen de votos que cosechó Milei en Salta sorprendió al oficialismo local y al nacional porque, hace tres meses, Gustavo Sáenz había conseguido su reelección con el 47,5% al frente de la Alianza Gustavo Gobernador. Sáenz es uno de los gobernadores aliados de Massa y su amigo, sin embargo, esa relación no se tradujo en votos ya que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria sacó el 24,1% en la provincia, casi la mitad del porcentaje que obtuvo Milei.

El segundo lugar donde Milei tuvo más votos, con un porcentaje similar de adhesión al que recogió en Los Andes, fue la Antártida: 63,1%. Sumó 125 votos sobre los 289 electores registrados en el territorio más austral de la Argentina, en su mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Casi triplicó el 23,2%de Bullrich (46 votos). El candidato del oficialismo tuvo su peor performance: obtuvo apenas 5 votos.

Dentro del ranking de los 10 departamentos con más votos a favor de Milei aparecen San Carlos (55,6%) y Tupungato (54,8%), en Mendoza; Añelo (55,3%), la localidad neuquina que creció a la vera del rico yacimiento de Vaca Muerta; y Puelén (53%), en La Pampa, provincia que tampoco nunca visitó. En estas tres provincias se impuso el libertario como candidato a presidente en las PASO.

Sin embargo, tal como adelantó Infobae, el economista libertario concentrará el 80% de su campaña en la provincia de Buenos Aires, un territorio donde prácticamente Milei no hizo recorridas o actos convencionales y donde, en octubre apostará a reforzar la fiscalización. Sin embargo, reunió 2.161.679 votos (24,5%) y su candidata a gobernadora, Carolina Piparo, obtuvo 1.886.335 votos, que la dejaron en un tercer puesto con un inesperado 23,7%, detrás del 33% de Juntos, y el 36,4% del gobernador Axel Kicillof.

Bullrich, por su parte, tuvo su mejor performance electoral en la Comuna 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, en el barrio de Recoleta, alcanzó el 43% de los votos, su porcentaje más alto en todo el país. La votaron 38.869 vecinos, sobre un total de 133.190 votos escrutados. La ex ministra se impuso en CABA con el 28,3% de los votos, contra 20% de Horacio Rodríguez Larreta. Fue, quizás, el golpe político más duro para el jefe de Gobierno porteño, quien lleva 16 años en la gestión: la mitad como jefe de Gabinete de Mauricio Macri, y el resto al frente de la Ciudad.

El segundo departamento del país en el que Bullrich recogió mayor cantidad de apoyos fue San Cosme, con el 38,3%, en Corrientes. Gobernada por el radical Gustavo Valdés, es una de las tres provincias donde se impuso Juntos en las PASO presidenciales. Otros tres departamentos correntinos figuran entre los diez donde más votos consiguió la presidenta del PRO: Itatí (36%), Berón de Estrada (33,8%) y San Luis del Palmar (33%).

Otras dos comunas porteñas también se destacan por su apoyo a Bullrich: la Comuna 14, correspondiente al barrio de Palermo, donde sacó el 38%, y la Comuna 13, que comprende los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales, donde eligió su boleta el 36,5% de los vecinos.

Entre los 10 lugares donde la candidata de Juntos fue la más votada, sorprende Ancasti, en Catamarca, departamento en el que consiguió el 35,5%. Esta provincia fue uno de los cinco en los que se impuso Unión por la Patria por amplio margen, con el 40,2%. Y el mismo domingo 13 de agosto, el gobernador peronista Raúl Jalil fue reelecto con el 55% de los votos.

La performance electoral de Bullrich se destaca en otras dos localidades: Florentino Ameghino, en la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo el 34,7%, y el departamento de Mendoza Capital, donde recogió el 33,3%. Sin embargo, Juntos por el Cambio no ganó en ninguna de estas dos provincias en las PASO. En Buenos Aires, Milei fue el candidato más votado (24,5%), aunque se impuso Unión por la Patria con la sumatoria de sus dos listas (32,1%), y Bullrich individualmente sacó el 16,4%. Mendoza también cayó bajo el huracán de votos en favor del líder de La Libertad Avanza, quien se alzó con 44,8%, mientras que la ex ministra de Seguridad consiguió la mitad, 22,1 por ciento.

En el caso de Massa, los porcentajes más altos de votos los recogió en Santiago del Estero y Formosa, las dos provincias en las que Unión por la Patria consiguió más apoyos: 53,3% en suelo santiagueño y 46,2% en el distrito gobernado hace 28 años ininterrumpidos por Gildo Insfrán.

El mayor porcentaje Massa lo tuvo en San Martín, Santiago del Estero, donde arrasó con el 79%, el más alto obtenido por alguno de los tres candidatos, según el análisis realizado por Infobae de los datos de los 529 departamentos o comunas de todo el país. En este mismo departamento de San Martín, Juntos por el Cambio - con sus dos listas sumadas - tuvo su peor resultado: 3,8 por ciento.

En otros siete departamentos santiagueños Massa también recogió la mayor proporción de votos, con valores que van del 79% al 68,3%. En el top ten del candidato de UxP también aparecen los departamentos formoseños de Ramón Lista (72,4%) y Bermejo (68,1%).

Los peores resultados

Justamente en Ramón Lista, Milei obtuvo su segundo porcentaje más bajo: 9,5%. Aunque por encima del que obtuvo en el departamento catamarqueño de Ancasti, en el que el líder de LLA sacó menos votos en todo país: 6,58%. Lo votaron solo 138 personas.

Sin embargo, en números absolutos de votos, el lugar en el que el candidato libertario recogió menos apoyos fue Valle Grande, en Jujuy, donde solo se contabilizaron 66 boletas con su nombre al abrir las urnas. Peor le fue a Bullrich en este departamento jujeño: sacó solo un voto.

Los otros porcentajes de votos más bajos Milei los obtuvo en Figueroa, en Santiago del Estero (10,2%); Paclín, en Catamarca (10,7%); y Feliciano, en Entre Ríos (11,5%).

En el equipo del economista no pierden de vista que hubo 10,5 millones de personas incluidas en el padrón que no fueron a las urnas. “Apostamos a hacer la diferencia con los que no fueron a votar. Si logramos que una parte de esa gente vaya en octubre, Milei es presidente en primera vuelta”, le dijo a este medio uno de los responsables de la campaña de Milei. En la provincia de Buenos Aires, el ausentismo fue de casi el 30% (3.774.147 no concurrieron del padrón del distrito), en línea con la media nacional, y el voto en blanco del 6,5% (582.843 votantes eligieron esa opción), por encima del 4,78% que se registró en el promedio de todo el país.

Además del pobre 0,2% que obtuvo Bullrich en Valle Grande, Jujuy, a la candidata de Juntos también le fue mal en otro departamento de esa provincia, Santa Bárbara, donde sacó solo 1,6% (173 votos). En esta provincia gobernada por el radical Gerardo Morales, compañero de fórmula de Rodríguez Larreta en la interna de Juntos, Milei se alzó con casi el 40%. Desplazó así al oficialismo provincial a un lejano segundo lugar con el 23,8%, un reflejo de que Juntos no recogió los frutos esperados en las urnas en este distrito.

El segundo peor resultado que tuvo Bullrich a nivel nacional fue en Atamisqui, Santiago del Estero, donde solo consiguió el 1,5%. Apenas 111 votos. En otros seis departamentos de esta provincia gobernada por Gerardo Zamora, la candidata de Juntos no llegó al 3%. Otra localidad en la que tuvo muy pobre desempeño fue Iruya, en Salta, donde sólo cosechó 68 votos (el 2,8%).

Ante la necesidad de recuperar votantes que se fueron “desencantados” con Juntos y sumar nuevos, el equipo de campaña de la ex ministra se impuso dos desafíos. Uno, retener los 2,6 millones de votantes que eligieron a Rodríguez Larreta por su perfil más moderado. El otro, salir a “pescar” votos fuera del PRO, entre los que no fueron a las urnas y recuperar un porcentaje que a último momento se inclinó por Milei, con foco también en las mujeres y en los votantes que en Córdoba eligieron a Juan Schiaretti, una provincia que históricamente votó a Juntos. Concentrarán su estrategia en el corredor centro del país, de perfil agro productivo.

Necesitan garantizar que los votos que saque en primera vuelta le permitan ingresar al balotage, un escenario que se asoma esquivo según algunas encuestas que se conocieron post PASO. Es como el juego de la silla: hay dos sillas y tres jugadores. Tenemos que ser uno de los dos jugadores que lleguen a sentarse”, asevera un estrecho colaborador de la candidata. Centrará su mensaje en los conceptos de “orden” y en que Juntos es la única fuerza que puede garantizar “un cambio profundo, verdadero y sustentable en el tiempo”.

Massa, en tanto, tuvo su porcentaje más bajo en la Antártida con apenas el 2,5% de los sufragios válidos. Los otros nueve departamentos donde el candidato oficialista tuvo una muy baja cosecha de apoyos son todos de Córdoba, con porcentajes que no superan el 6% para presidente. En la provincia mediterránea, Unión por la Patria tuvo su peor elección: sacó sólo el 8,6%. Quedó en cuarto lugar detrás de Milei (33,6%), el gobernador Juan Schiaretti (27,5%), y JxC (25,1%).

En el comando de Massa están convencidos de que el libertario les “robó” votos que históricamente eran peronistas, por eso, intentarán hablarle a ese electorado, especialmente a un público joven al que solían llegar con el discurso kirchnerista. Pero, además, buscarán atraer a los que no fueron a votar, “angustiados por la situación económica”, según advierten, y confían en el efecto los próximos dos meses de las nuevas medidas anunciadas esta semana.. Además, apostarán a la acelerar motores del aparato electoral peronista. Habrá un mayor reparto de boletas de UxP por parte de los gobernadores y los intendentes -especialmente en el Conurbano- , que en las PASO “no militaron la boleta de Sergio”, según se quejan en su equipo.

Del análisis de los porcentajes más bajos conseguidos por los tres candidatos en los 529 departamentos, partidos y comunas de todo el país, al que le fue mejor fue a Milei. Su piso más bajo fue del 6%, más del doble que el de Massa (2,5%) y lejos del más bajo de Bullrich (0,2%).

Para poder comparar los resultados de Milei, que no participó de ninguna interna, con los de Massa y Bullrich, en estos últimos dos casos, Infobae calculó los porcentajes dividiendo la cantidad de votos netos obtenido por cada uno de ellos, entre los votos válidos totales en cada departamento, partido o comuna, según sea el caso. En el análisis de datos, se consideró el resultado de la votación por cada uno de los departamentos en que se subdividen las provincias. La excepción es Buenos Aires que alberga 135 partidos que coinciden con los municipios. La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, está subdivida en comunas.

* Para www.infobae.com