Tendencias de bolsos otoño/invierno 2023-2024: colores, siluetas y maneras de llevarlos

Las tendencias de otoño/invierno 2023-2024 nos ofrecen una hoja de ruta para los próximos meses en materia de moda. Y aunque los bolsos parezcan tener entidad propia, son, muchas veces, extensiones de los códigos del prêt-à-porter. El color de la temporada en total looks lo es también en el accesorio que nos ocupa; la estética años 50 nos devuelve la mirada a los de asa corta –falta poco para que recuperemos los llamados doctor bags– y el auge de una nueva Space Age convierte a la plata en el metal más deseado. Pero paletas cromáticas y siluetas aparte, también importa cómo llevarlo. A modo de almohadón o baguette (hablemos o no de esta forma tan noventera) y, si puede ser, con guantes a juego. He aquí todo lo que tienes que saber de bolsos en la nueva temporada.

No había duda de que iba a ser el color de la nueva temporada, incluso antes del viral total look de Hailey Bieber. Hay veces que suceden esas cosas: las tendencias de prêt-à-porter se mimentizan con las de accesorios. Y así ha sido con el color rojo. Lo interesante es que, a merced de las pasarelas, el bolso en esta incendiaria tonalidad se lleva en estilismos monocolor (Blumarine, Dolce & Gabbana y Vivetta apostaban por ello) o a contraste. Así lo sugerían Alexander McQueen (en formato clutch), Louis Vuitton (en silueta cofre), Coperni (a su estilo, bien rígido y con forma circular) o Gucci (a modo de baguette, otro de los hits del otoño).

No será la tendencia más práctica, pero los desfiles otoño-invierno 2023-24 convienen en que es, sin lugar a dudas, la más estilosa. Puede que cobre más fuerza al hermanarse con el auge de la moda de los años 50. Ya saben, cinturas marcadas y faldas evasé con mucho volumen, tal y como indica Prada. Precisamente, la casa italiana es la culpable de que pongamos la mirada en la estética de las heroínas de Hitchcock. En su caso, propone una silueta trapezoidal, un triángulo si seguimos la estela de ese asa corta; para Chanel, Carolina Herrera y Acne Studios la escala se reduce, mientras que en Chloé y Miu Miu aumenta. Con la última, además, adquiere matices bowling.

En el podio de los metalizados, cada temporada hay uno que se eleva sobre los demás. No siempre es el oro. De hecho, esta vez gana la partida el segundo de a bordo: el plata. Son varios los desfiles en los que hubo un destello cegador, venía del bolso, ya sea en clave baguette, pouch o con asa corta, tendencias en siluetas del otoño-invierno 2023-24. Ahí estaba Burberry, en la colección debut de Dion Lee, con un bolso con flecos insólitos en plateado; o Dries Van Noten, apostando por el efecto maleable, todo lo contrario a la rigidez de Coperni y Courrèges. Esta última, por cierto, no iba a faltar a esta declinación metálica tan altamente ligada a la Space Age.

Una tendencia es clara por repetición, pero también por convergencia: cuando firmas aparentemente opuestas coinciden, ahí es. El romanticismo campestre de Simone Rocha, la factura urbana de Coach o Ferragamo, o la intelectualidad de Loewe y Lemaire tienen un común denominador este otoño-invierno 2023-24. Los bolsos aumentan de escala hasta sumar varias equis delante de la ele: al decir XXL, en ocasiones, nos quedamos cortas. En piel rígida o maleable, o con materiales inesperados como la rafia, esta vez el tamaño sí importa; además, este no impide que se porte con el gesto estrella de la temporada: a modo de baguette.

Cada vez más apreciada, una de las expresiones más claras de la artesanía alarga su vida hasta el invierno. El crochet, sea real o solo se trate de un efecto, gana posiciones incluso con la bajada de temperaturas. Balmain y JW Anderson lo sofistican: la casa francesa juega con las perlas y la británica con cuentas metálicas, creando un efecto circular, una de las microtendencias de la temporada en materia de bolsos. Por su parte, Loewe confía una vez más en las prodigiosas manos de Idoia Cuesta, que firma uno de los bolsos estrella de su desfile otoño-invierno 2023-24. Mientras, Jil Sander y AZ Factory, la marca del desaparecido Alber Elbaz, apuestan por cenefas en colores propios de la paleta otoñal.

Los ingleses llaman slouchy a esos bolsos maleables, flexibles y, en el mejor de los casos, suaves; ya sea desde un mínimo pouch hasta un gran shopper con piel acolchada, como en Balenciaga. La consiga es clara: todo lo que emule un efecto almohadón es bienvenido este otoño-invierno 2023-24. Y no solo importa cómo es, sino también cómo llevarlo: según las pasarelas, se luce como un auténtico cojín, semiabrazado, bien pegado al cuerpo. ¿Qué dice esto de nuestros tiempos? La respuesta posiblemente la tengan Isabel Marant o Stella McCartney, que obvian las correas de sus bolsos para portarlos de esta manera tan hogareña; por su parte, MSGM recupera el tacto de peluche, mientras que The Row o Y/Project fusionan la pieza con el resto del look. Ahora me ves, ahora no me ves.

No es solo que la silueta baguette, aquella que inauguró Fendi, mantenga su reinado esta temporada. Este otoño-invierno 2023-24, debes llevar todos los bolsos que puedas como si se tratara de una barra de pan. Sí, como desliza Victoria Beckham con su shopper XXL o Stella McCartney con un bolso de piel con contorno en cadena (que es, por cierto, otra microtendencia). Más ortodoxas son las propuestas de Valentino, Versace, Gucci y Ferragamo, que respetan la forma alargada de este icono. Bajo el brazo, de la mano, junto a la cadera… La clave es no tocar las asas, si es que las tienen, porque el clutch también insiste en su regreso.

Dior, Dolce & Gabbana y Givenchy insistieron en que no, no hay meses de frío sin guantes. En sus colecciones otoño-invierno 2023-24, este cinematográfico accesorio se llevó gran parte de su habitualmente discreto protagonismo. Pero esta vez no estaban solos: se mimetizaban con los bolsos. En negro, como la firma liderada por Maria Grazia Chiuri o la enseña italiana, o en blanco, como propone Jil Sander; también en una triada cromática que recuerda a la bandera francesa, claro, cortesía de Louis Vuitton. En Gucci, se vieron también mitones; en Courrèges, por su parte, entran en juego las mangas del vestido, que se funde con el bolso en un total look en rosa difícil de olvidar.

