Una fiesta millonaria para tratar de ganarle a Viotti

Lo que el intendente Luis Castellano está haciendo para revertir el resultado de las PASO es sencillamente vergonzoso y nunca visto en Rafaela. Castellano no escatima dinero, que no le pertenece sino a todos los rafaelinos, para procurar dar vuelta el resultado de las elecciones PASO y seguir atornillado al sillón de la intendencia municipal. La Fiesta provincial de "La Tamberita" es un claro ejemplo de ello. En círculos allegados a la organización, los que se animan a hablar, nos comentaron que el gasto para la realización de este evento es millonario, no animándose nadie a dar cifras exactas por el simple hecho de que no se repara en gastos y nadie sabe cuánto va a salir finalmente la fiesta "partidaria" organizada por el intendente. (cualquier parecido con Gildo Insfran no es pura coincidencia)

Una de las personas encargadas de ofrecer uno de los servicios fundamentales para que el evento se pueda llevar a cabo nos manifestó: "me pidieron que todo sea lo mejor de lo mejor, que no me haga problemas por el costo, que la idea es que todo sea de primerísimo nivel".

También por fuentes muy seguras pudimos saber que el sonido contratado esta al mismo nivel que el de los grandes eventos internacionales que se realizan en Buenos Aires.

En el rubro artistas, los montos abonados alcanzarían para nutrir a los jardines municipales de leche para todo un año.

Castellano no quiere dejar por nada del mundo su cargo "vitalicio" como intendente de Rafaela, y al pornográfico gasto en publicidad, hay que sumarle esta descomunal inversión para una fiesta organizada para resaltar su imagen y gestión, que nadie se engañe.

"La Tamberita" le cuenta a todos los rafaelinos muchísima plata, algunos hablan de 30 millones, otros se animan a decir que en realidad esa cifra se eleva a los 50 millones, y hay quienes nos dijeron que nos estamos quedando cortos. En todos los casos es un despilfarro innecesario e impúdico en tiempos en donde todos nos ajustamos para que el dinero alcance.

Que todos los rafaelinos sepan que cuando pagan la tasa municipal, también están pagando los caprichos de Castellano por seguir prendido a la "teta" del Estado.