Eduardo Amadeo sobre la última dictadura militar: «No hay que usar este tema para hacer politiquería»

Eduardo Amadeo, vocero de Patricia Bullrich y dirigente de Juntos por el Cambio, manifestó que el homenaje a las víctimas del terrorismo de izquierda propuesto por la diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, no es un tema que a los argentinos les preocupe hoy. En ese marco, Amadeo, pidió a la política que se concentre en los problemas más urgentes y deje de utilizar la época de la última dictadura militar como práctica tramposa para dañar a otros.

«Yo no soy una víctima, pero he sufrido mucho durante los 70, sin embargo, yo creo que en algún momento habrá que terminar definitivamente la discusión de lo que pasó realmente, lo que no se puede hacer es aprovecharse de esto y usarlo como una herramienta política», expresó Amadeo en una entrevista corta y concisa para la radio Delta.

«Para mí esto no tiene que ver básicamente con la elección que se viene y creo que los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo por terminar este tema definitivamente. No hay que usar este tema para hacer politiquería de corto plazo«, relató con mucha precisión el exembajador argentino en Estados Unidos mientras analizaba las discusiones de la agenda política.

Eduardo Amadeo garantizó la unidad en Juntos por el Cambio

«Todos somos amigos personales en Juntos por el Cambio porque hemos estado trabajando muchos años de la vida en cosas públicas y por lo tanto nosotros todos tenemos una relación humana excelente. Entonces, vamos a salir y de hecho estamos haciendo reuniones en diversos sectores porque tenemos que salvar la Argentina o sea esto nos da para chiquitajes», explicó el exdiputado de JxC.

El apoyo de Amadeo al equipo económico de Patricia Bullrich

«Los candidatos a presidentes tienen saberes por su experiencia. Patricia Bullrich tiene una gran experiencia en muchos temas y está rodeada de gente que conoce muy bien diversas cuestiones porque no todos los candidatos son magos y entonces lo más importante es los equipos y de verdad que Carlos Melconian además de que tiene una buena capacidad personal, tiene un equipo enorme que ha pasado los últimos cuatro años trabajando en Córdoba con un instituto que llama la Fundación Mediterránea donde tiene economistas de todo tipo», aseguró Amadeo.

«Yo tengo una vieja amistad con Melconian, pero la otra vez viendo el equipo económico de golpe ves que hay especialistas no sé de frutas, otros de transporte… en todos los problemas que tiene la Argentina y de los que hay que ocuparse por eso son muy capaces y se ocupan de cuestiones realmente importantes», insistió el economista que también es productor agropecuario.

«El Banco Central debe ser independiente como en Uruguay, Perú, Paraguay no tienen inflación, acá en Argentina el presidente del BCRA es un militante y hace lo que le pide el presidente de la Nación y emite dinero como un loco. La Argentina necesita equipos de trabajo, mucho diálogo y menos show mediático o agresión», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com