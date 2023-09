Grieta por la "no repitencia", observatorio y ESI: lo que dejó el debate en educación

El debate de candidatos a gobernador por la provincia de Santa Fe dejó en el rubro educación algunas líneas muy generales de por dónde vendrían las políticas educativas a aplicar en caso de acceder a la Casa Gris en las elecciones del próximo 10 de septiembre, así como de aquellas acciones que se darían de baja. Los cuatro candidatos destacaron la importancia de la educación y de mejorar la calidad de los aprendizajes. Hubo "grieta" en un tema polémico como la "no repitencia" y un contrapunto en ESI; todo en un tono de moderación. Nadie mencionó la pandemia ni sus consecuencias sobre la enseñanza.

Maximiliano Pullaro (frente Unidos para cambiar Santa Fe) no sorprendió cuando fustigó la política de "no repitencia" en el secundario y la calificación por trayectos que implementó el actual gobierno, ya que fueron medidas fuertemente criticadas por la oposición en la Legislatura el año pasado. A su entender, esto se hizo "para ocultar los índices del desastre educativo en la provincia", y argumentó: "Hoy en Santa Fe, cualquier chico estudie o no estudie, vaya o no vaya a la escuela, pasa de año de todos modos. Se le sacó a los docentes el derecho que tienen de evaluar por materia. En Santa Fe, un docente tiene que acordar la nota".

Antes había señalado que "Omar Perotti abandonó la educación en la provincia de Santa Fe", "ejecutó menos del 50 % en materia de educación" y "eliminó algo fundamental como el esfuerzo y el mérito".

Pullaro dijo que de llegar a la gobernación hará una "reforma educativa integral". Y en ese combo incluyó llegar a los 180 días de clases (cabe aclarar que en el Consejo Federal de Educación hace rato que el compromiso acordado es alcanzar las 190 jornadas efectivas de clases); la "alfabetización plena" para que todos los chicos terminen tercer grado sabiendo leer y escribir completamente; y, por si quedaba alguna duda, confirmó que "el 10 de diciembre se termina la no repitencia" si es electo gobernador.

En cuanto a acciones nuevas, mencionó la creación de un Observatorio Educativo en la provincia de Santa Fe "para evaluar el impacto de las políticas públicas, construyendo indicadores y metas". De esta manera, tomó una crítica que se le hace al sistema de enseñanza en Argentina: la falta de indicadores reales y fiables. En el tiempo extra del debate televisivo, mostró la placa del 46 % de los chicos santafesinos que no comprenden lo que leen (un dato de la ONG Argentinos por la Educación), y mencionó la necesidad de recuperar el Vuelvo a Estudiar, una política que había implementado el socialismo y que esta gestión "decidió cortar", dijo.



"Grieta" y "politiquería barata"

Desde el oficialismo, Marcelo Lewandowski (Juntos Avancemos) le respondió a Pullaro en los 30 segundos finales respecto de la discusión en el nivel secundario. "Parece que se abrió otra grieta: repitencia versus avance continuo. Vamos a discutir la educación en serio: hay 145 escuelas que están en prueba piloto sobre casi 6.000. Y están evaluando. Hay otras que se quieren incorporar, voluntariamente. Lo que hay que discutir es cómo hacemos para que nuestros chicos se queden adentro de la escuela, cómo evitamos la deserción escolar. No hagamos politiquería barata: sentemos a los especialistas y veamos cuál es la mejor alternativa", espetó.

Antes, usó la mayor parte del tiempo para desarrollar sus propuestas en caso de ser elegido. De arranque, puso el acento en llegar al 33 % del presupuesto destinado a Educación, de manera tal de "tener un piso para una educación de excelencia"; en mejorar el salario, con cláusula gatillo incluida; y en el caballito de batalla de esta gestión: continuar con el boleto educativo gratuito.

También reflotó el viejo reclamo de que los directivos escolares tengan menos tareas administrativas para ocuparse más del trabajo pedagógico. Por eso, dijo que creará una "oficina específica" para resolver cuestiones de infraestructura. "Nada de tener que andar pidiendo presupuestos en cada lugar, si tiene que pintar, cambiar el vidrio y demás", prometió Lewandowski, en referencia a lo que sucede hoy cada vez que hay que arreglar una escuela. En otro momento, pidió tener cuidado sobre a quien se apoya a nivel nacional, "no sea que se lleven la Caja de Jubilaciones, y se queden sin el 82 %".

También habló de la jornada ampliada con la posibilidad de incorporar actores extraescolares como clubes, distintas ONGs y las iglesias de cualquier credo. "En los lugares más complicados, tiene que haber doble escolaridad o jornada extendida. Necesitamos generar contención en esos barrios. Pero no solamente tirarles los niños ahí adentro, sino darles el recurso humano y la infraestructura necesaria", dijo, sin referirse expresamente al "Plan 25", en vigencia en las escuelas primarias de la provincia.

En la segunda parte del debate, aseguró que las Pymes "no consiguen mano de obra capacitada" con especialización en nuevas tecnologías. Por eso, propuso "popularizar" talleres para que los niños y jóvenes aprendan robótica e informática, además de apostar a la escuela técnica y a los oficios. "Esa puede ser la salida laboral para los jóvenes que no encuentran el rumbo", indicó.





ESI e "ideología"

Edelvino Bodoira (Viva la Libertad) y Carla Deiana (Frente de Izquierda), ubicados en veredas ideológicas antagónicas, presentaron un contrapunto en el tema de la Educación Sexual Integral (ESI), además de que esta última fue la candidata que más provocaciones lanzó a sus contrincantes. "Pullaro habla de un nuevo modelo y yo me pregunto si son las 'escuelas voucher' de Milei, que significarán la destrucción del sistema educativo"; "Lewandowski habla del presupuesto educativo y nadie como el gobierno de Perotti lo bajó a los niveles en los que está hoy"; "Mano de obra calificada hay, lo que no hay es trabajo", espetó Deiana.

"Quiero aprovechar este tiempo para plantear la necesidad de la efectiva implementación de la ESI. La ley que hoy tenemos no se aplica. En algunas escuelas hay ESI y en otras no. La ley nacional entraña una trampa porque en su artículo 5° plantea que cada escuela puede adaptar su ideario a sus propias creencias, que es lo que quiere el señor Bodoira", lanzó la candidata de la izquierda, quien se mostró a favor de una "educación gratuita, laica y de calidad".

Su oponente no se quedó atrás y le contestó: "El tratamiento de ESI tiene que ser el adecuado. Hay que ayudar a los niños a comprender su proceso de crecimiento, que se sientan acompañados en el desarrollo de su sexualidad y en el cuidado de su salud psicofísica. La escuela no puede ser neutral a esto. Pero siempre debemos respetar las condiciones familiares, de los padres, que son los primeros educadores. No hay que imponer ideologías", lanzó Bodoira.

Tras asegurar que "las soluciones van a pasar por la educación, dado que el conocimiento es el mayor valor de un país", el candidato planteó reminiscencias de otros tiempos: "No olvidemos que hemos estado en los primeros lugares del mundo gracias a dos generaciones, que fueron la de 1837 y la de 1880. Ahora necesitamos una generación del conocimiento que nos ponga en competencia con el mundo".

Con informacion de El Litoral.