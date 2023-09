Duro revés judicial para Rodrigo De Paul, en la denuncia que le realizó a Cami Homs, la mamá de sus hijos, y a Horacio, su exsuegro

Rodrigo De Paul y Cami Homs luego de su separación y dos hijos en común, Francesca y Bautista, no pudieron llevar su relación en buenos términos, y su vínculo entró en cortocircuito. Es que los rumores que habían llegado a oídos de Cami Homs, eran que Tini Stoessel, había aparecido en la vida del futbolista hasta conquistarlo. Lo cierto es que el jugador de fútbol le habría iniciado una acción legal en contra del padre de la modelo, Horacio Homs, por amenazas y hostigamiento. En Socios del Espectáculo dieron detalles de cómo quedó la causa iniciada por Rodrigo.

"¿Se acuerdan que el año pasado pasamos un audio del padre de Camila Homs? Que le decía palabras fuertes, y estaba enojado y totalmente desbordado, por el romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Por estos audios, Rodrigo De Paul presentó una denuncia y lo llevó a la justicia", explicó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.



"Y la resolución que nosotros lo llamamos 'revés judicial' es la siguiente, resuelvo archivar el presente caso, MPF 738295, del registro de esta fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N 34, seguido contra Horacio Homs, y Camila Homs, en orden a la contravención de hostigamiento prevista y reprimida, en el art. 54 del Código Contravencional de CABA", informó Rodrigo Lussich.



"Ante la falta de nuevas pruebas, la justicia decidió archivar, y esto lo firma Adriana Cecilia Bellavigna, la fiscal de primera instancia. Es decir la denuncia ha sido archivada y no sido tenida en cuenta. Y es un revés judicial para Rodrigo De Paul", agregó Lussich. "La justicia entendió que no había una amenaza concreta, sino un papá enojado", expresó Nancy Duré.

"Che, Rodri ahí me dijo Camila que tu abogada la amenazó que iba a sacar a la vista, la causa mía. Me tenés podrido, yo voy a ser el que voy a ir a hablar en los medios, de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa, cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. No te das cuenta que sos un logi, figuretti", expresó Horacio Homs, al papá de sus nietos.

Fuente: Pronto