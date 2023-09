Ley de Alquileres: el Senado retomará hoy el análisis del proyecto

La Cámara de Senadores se prepara para retomar este miércoles el debate por la reforma a la Ley de Alquileres en medio de los cruces entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio por las reformas del proyecto que obtuvieron la media sanción de Diputados. Hay dos encuentros programados para este miércoles y el jueves con asociaciones de inquilinos y de propietarios.

La discusión se reabre después del cuarto intermedio que se declaró el martes pasado en la comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Los enfrentamientos entre los dos bloques mayoritarios tienen que ver con la intención que tiene el oficialismo de hacerle algunas modificaciones a la medida que fue aprobada en la Cámara Baja.

El encuentro de este miércoles comenzará cerca de las 14 horas, mientras que la segunda reunión está agendada para mañana a las 11, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Para ambos días se invitó a sectores interesados en el proyecto como asociaciones de inquilinos, propietarios de inmuebles y cámaras inmobiliarias, según informó Télam.

El proyecto, que buscó cambiar algunos de los puntos más conflictivos de la reglamentación que se aplicó en 2020 como la duración de los contratos y el período de actualización, obtuvo 125 votos a favor y 112 en contra.

Hace más de un mes, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) presentó un petitorio que fue respaldado por Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) donde pidieron reducir el plazo mínimo de los contratos de tres a dos años y con ajustes en los valores más frecuentes.

La iniciativa que ya tiene media sanción no solo busca reducir el plazo de los contratos entre inquilinos y propietarios, sino que también apunta a que haya ajustes en los valores del alquiler en intervalos no inferiores a cuatro meses y con la posibilidad de tener diferentes métodos de ajuste que van desde el Índice de Precios al Consumidor, el índice salarial del Indec o “una combinación de dichos índices, según acuerden las partes”.

Además, otro de los puntos que se aprobó señala que, en cuanto a las reparaciones de la unidad, se establece que el propietario deberá hacerse cargo de las cuestiones urgentes en no más de 24 horas desde que es avisado por el inquilino y en no más de 10 días en caso de arreglos no urgentes, mientras que el contrato puede ser resuelto antes de que expire el plazo, pero no antes de los primeros seis meses de iniciado el arreglo.

En ese marco, la disputa en la Cámara Alta podría tensar aún más las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para aprobar la nueva reglamentación. En la primera discusión que se dio en el marco de comisiones, Juntos por el Cambio adelantó que no estaban dispuestos a modificar la iniciativa ya aprobada en Diputados.

Desde Unión por la Patria, apuntan a modificar algunos de los puntos de la nueva medida. Por un lado, aceptarían bajar de tres a dos años de la duración de los contratos, pero quieren que las actualizaciones sean cada seis meses y que el índice de actualización sea el mismo que se utiliza actualmente, es decir, el RIPTE, que es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia.

Cualquiera de las dos fuerzas mayoritarias necesita de los votos de 37 bancas y ahí entrarán en juego las negociaciones con los cinco senadores de Unidad Federal (el correntino Carlos Espínola, el jujeño Guillermo Snopek, la puntana María Eugenia Catalfamo, el entrerriano Edgardo Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo) como los legisladores que conforman monobloques como el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega.

