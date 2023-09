Moria Casán recibió duras críticas en las redes sociales por un comentario muy desafortunado sobre Shakira

Moria Casán siempre es polémica con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas, su nombre se hizo tendencia en las redes sociales porque, al aire de su podcast, criticó a Shakira asegurando que es una “densa”.

Los dichos de la diva fueron en el marco de un especial de Spotify junto a Lali Espósito y el youtuber Damián Kuc, en el que ella da detalles de su vida privada.

En diálogo con Moria, la artista pop dijo: “Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”. Las palabras de Mariana fueron en referencia a la frase de la Bizarrap Session de Shakira, en la que cantó: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Durísima, La One opinó: “Shakira ya me resulta densa”. La autora de “Disciplina” coincidió con Moria y lanzó: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”. “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, indicó Casán, lo que generó que Lali se tentara de risa.

Filosa con su lengua karateka, la exvedette sentenció: “Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”.

Además, en esa línea, aclaró: “Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es megamillonaria”. Por último, Moria concluyó: “Pero me parece que está mendigando”.

Fuente: TN