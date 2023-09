Escándalo en Gran Hermano Chile: emitieron un comunicado tras la denuncia de abuso de una participante

Este domingo, la producción de Gran Hermano Chile emitió un comunicado para informar la suspensión del participante Rubén Gutiérrez tras la denuncia de su compañera de ciclo, Scarlette Gálvez. Asimismo, anunciaron que se iniciará una investigación para aclarar los hechos y asegurar un clima de tranquilidad para los concursantes.

“En virtud de las serias acusaciones realizadas por la participante de Gran Hermano Chile, Scarlett, Chilevisión ha decidido suspender la participación del participante Rubén, con el objeto de realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados”, dice el escrito difundido en las últimas horas.

“Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular”, continuaron.

Y cerraron: “Ambos participantes se encuentran actualmente con contención psicológica que permita velar por su salud y bienestar. Este apoyo es extensivo también para el resto de los jugadores de Gran Hermano Chile que así lo requieran”.

¿Qué ocurrió? Tras la fiesta de viernes, todos los participantes debieron dormir en el mismo cuarto como parte de una actividad. Fue entonces que Scarlette Gálvez y Rubén Gutiérrez terminaron en la misma cama. Sin embargo, tras esa madrugada, se viralizó un clip en el que la joven acusa a su compañero de reality de tocarla sin su consentimiento.

“Oye Rubén, lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo”, le dijo a la mañana siguiente ella a él. “Yo no me confundí, te veo como amiga”, le respondió el participante acusado. “Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...”, le dejó en claro Scarlette molesta por lo sucedido.

Gran Hermano Chile cobró fuerza durante los últimos meses y, tanto en las redes sociales como a nivel rating, los participantes del reality se volvieron muy populares. Tal fue el caso de Francisca Maira, la última eliminada del certamen. quien decidió abandonar la casa de una manera diferente y para que nadie se olvide de ella.

La joven decidió retirarse de la competencia en ropa interior. A raíz de esta decisión el momento televisivo se volvió súper viral y marcó la agenda de los medios, ya que todos los usuarios estaban hablando del tema. “Hasta siempre muchas gracias. Que ningún hombre ni nadie te diga cómo vestirte. La mujer tiene derecho a ser libre y sexy. Gracias y un beso”, sostuvo la influencer a los gritos mientras llevaba la maleta en una de sus manos y con la otra saludaba a sus excompañeros de convivencia.

Una vez que la joven de 23 años cruzó la puerta de salida, los internautas iniciaron un debate sobre la decisión que tomó Fran, algunos a favor y otros en contra. “La amo, es una genia”, “La necesidad de atención de esa chica. Pero bueno, para eso está GH”, “Con el frío que hizo hoy en Buenos Aires salió así ¿Qué multiverso es este?”, “Yo la banco, hay que animarse a hacerlo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

¿Quién es Francisca Maira? Esta chica de 23 años fue una de las más populares de Gran Hermano Chile. Según contó en su presentación oficial, es influencer, emprendedora ya que tiene un local de lencería, también un sex shop y se dedica a subir contenido erótico a OnlyFans.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: Infobae