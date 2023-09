Diana Mondino: "No me voy a casar con Javier Milei"

La economista y posible Canciller en un gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, analizó las elecciones y se preguntó si votar gente amable es “la solución de Argentina”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría hacer referencia a una nota titulada "Malvinas by Milei", de Andrés Cisneros, para Perfil, donde comienza diciendo que “el prominente papel de Javier Milei en la carrera de candidaturas y la extrema importancia que los argentinos atribuimos al tema Malvinas fuerza a recordar al conocido teorema atribuido a Raúl Baglini: cuanto más cerca del poder más prudentes deben ser las reflexiones".

"El candidato presidencial y su más probable canciller, la reputada economista Diana Mondino, acaban de llamarnos la atención sobre la necesidad de ‘respetar los derechos de los isleños, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto’”, dice y continúa hablando sobre un posible plan Hong Kong que busca llevar a cabo Javier Milei, además de seguir haciendo mención a las Islas Malvinas y sus ciudadanos.

Me gustaría entender, ¿por qué sacaste este tema ahora?

Estoy muy de acuerdo con lo que dice el artículo. Yo saqué el tema en una entrevista de una hora y media con un diario inglés, donde presentaron mucha preocupación sobre qué haría Argentina con las Islas. En el artículo citan, porque yo se los pasé, las disposiciones transitorias en la Constitución Nacional.

Nosotros, bajo ningún punto de vista dejaremos de respetar los derechos de los nacidos en las Malvinas, porque son ciudadanos argentinos, está en la Constitución y, aunque no estuviera, no se les pueden negar los derechos. Si alguien pone un adjetivo calificativo en un título de una traducción parcial de lo que dije, no corre por mi cuenta.

Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, yo no entiendo cuál puede ser la polémica con reconocerle los derechos a quienes han nacido en Malvinas.

Entiendo que estamos en elecciones y hay que criticar a los demás, pero no podemos dejar ante la comunidad internacional, la sospecha de que Argentina no respeta derechos de terceros, siendo que son argentinos.

Mencionaste recién el tema de que todo el mundo se critica, ¿estás un poco cansada?

Cansada no, sorprendida. Por ejemplo, con este tema, el artículo inglés cita lo que dice nuestra Constitución y, luego, personas de otros partidos empiezan a hablar de temas que no están ni en el artículo ni en discusión, o por lo menos no desde el lado de La Libertad Avanza.

En ese sentido, creo que si somos una sociedad madura y queremos que el resto del mundo nos reconozca como tal, tenemos que actuar de esa manera.

¿Te sentís incómoda representando a alguien con la personalidad de Javier Mliei?

Yo represento a la Constitución Argentina, no me voy a casar con Javier Milei. Es una persona que tiene convicciones claras, quienes compartan esas convicciones lo votarán y quienes no, no lo harán.

Tendremos el gobierno que la gente defina, pero me pregunto si votar gente amable es la solución de Argentina.

Escuche versiones sobre que has llegado a pensar en una renuncia, ¿es así?

No, ni siquiera he visto eso, se están diciendo cosas que no son. Hay que debatir con ideas y conceptos, no con ataques hacia el otro.

¿Te molestó el acto reivindicatorio que lleó Victoria Villarruel en la Legislatura junto a las víctimas del terrorismo? ¿Te sentiste incomoda con el hecho de que Villarruel haya dicho “si hubo excesos de la dictadura..”, cuestionándolo?

Yo no participé de ese acto, tengo entendido que Victoria Villarruel los ha hecho durante muchos años, son las víctimas previas a 1976, con lo cual es bastante difícil objetar el apoyo a que se honre a unas víctimas y a otras no. Esa frase la he visto solamente por escrito.

En lo que sí me siento incomoda es en que no se honre a nuestros héroes de Malvinas, la Argentina en ese sentido es bastante hipócrita, pequeño detalle que creo que deberíamos considerar.

Las propuestas económicas

¿Qué opinión tenés sobre el plan que propone Carlos Melconian desde Juntos por el Cambio?

Confieso que como estoy en otros temas no he tenido la oportunidad de verlo. El bimonetarismo o la dolarización son instrumentos, son muchas más las cosas que hay.

El origen del problema fiscal argentino es la cantidad de gastos, cuáles son las prioridades de gasto que debe establecer un país. Lo conozco bastante bien por el lado de LLA, no he podido verlo desde JxC. A Carlos Melconian lo conozco hace muchos años, le tengo aprecio.

Con información de www.perfil.com