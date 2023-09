Juntos por el Cambio votará en contra del proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias

Ante el actual déficit fiscal y la imposibilidad de tomar nueva deuda, desde la coalición opositora explicaron que el Gobierno no podrá compensar los fondos que dejará de recaudar, cerca de $1 billón, y este ”bache” se cubrirá con emisión monetaria, lo que acelerará la inflación. En ese sentido, denuncian que los beneficios que disfrutarán 700 mil trabajadores “los pagarán 47 millones de argentinos que tendrán más inflación”. Además, señalaron que la reforma es “regresiva” ya que el impacto inflacionario será mucho mayor entre los sectores de bajos ingresos.

“Nos va a fundir antes de que llegue diciembre”, lamentó un diputado en referencia a la quita de Ganancias y la devolución del IVA de alimentos.

El proyecto oficialista eleva el mínimo no imponible al equivalente a 15 salarios mínimos, actualmente $1.770.000. No obstante, la propuesta no es universal, excluye a ciertos cargos de alta responsabilidad en empresas. Directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes no se beneficiarán de esta exención. También se excluyen las pensiones de privilegio. Así —explicaron desde el Ministerio de Economía— buscan mantener la equidad en la distribución de la carga tributaria.

Por otro lado, en JxC coincidieron en que Massa debe enviar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024 tal como lo obliga la Ley de Administración Financiera y también la adenda al Presupuesto 2023, debido a que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60 por ciento votada en 2022. Esto hizo que se disparase la cláusula que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ley complementaria y que le prohíbe hacer readecuaciones presupuestarias. “Si no hiciera ninguna de las dos cosas estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público”, dijeron los legisladores.

“El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos”, concluyeron.

* Para www.infobae.com