Islas Malvinas: Diana Mondino daría un paso al costado tras la intervención de Javier Milei

Las declaraciones de Diana Mondino sobre las Malvinas generó un cimbronazo en La Libertad Avanza. La posible canciller de Javier Milei ahora parece estar a punto de dar un paso al costado del espacio tras sentirse desautorizada por el candidato a presidente que debió aclarar la posición sobre las Islas Malvinas en caso de ser jefe de Estado.

Mondino había dicho en una entrevista con el diario británico The Telegraph que «los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que se puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es muy feudal e ingenuo».

Con esto, la economista pareció abonar el derecho a la autodeterminación que esgrimen los isleños y del que se aferra Gran Bretaña para no dialogar con Argentina, algo que ningún gobierno desde la vuelta de la democracia avaló. «No se puede imponer ninguna decisión a otras personas (…) ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar», señaló Mondino en el reportaje, replicó La Política Online

El rechazo de diversos sectores políticos y de los veteranos de Malvinas a las declaraciones de la mujer que coordina las relaciones internacionales libertarias obligó a Milei a intervenir. El líder libertario aclaró que «la soberanía de las Malvinas se defiende» y detalló que propone un acuerdo con Reino Unido, similar al que hubo en 1996 con China, cuando los británicos devolvieron Hong Kong luego de 155 años de dominio colonial.

Tomar distancia del partido

«Debe haber un acuerdo con Inglaterra y para llegar a ese entendimiento no se puede desconocer la posición de las personas que viven en las Islas», agregó Milei. En este marco, Mondino expresó en una entrevista que «los nacidos en Malvinas son argentinos» y «se respetarán sus derechos» pero luego tomó distancia del candidato presidencial: «Yo defiendo la Constitución, no me voy a casar con Milei».

La aparente molestia por la desautorización de su jefe político la habría llevado a Mondino a tomar distancia del espacio y el que suena para reemplazarla es Guillermo Francis. Fuentes libertarias aseguran que los rumores no son ciertos y aclaran que Francis será ministro del Interior en caso de ganar la elección. La política exterior de Milei ha generado una inédita unidad entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

La idea de un sistema de relaciones basado solo en las democracias liberales y occidentales, el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén en línea con Donald Trump y Jair Bolsonaro y la decisión de romper relaciones con Brasil y abandonar el Mercosur hizo coincidir a Federico Pinedo, armador internacional de Patricia Bullrich, con el equipo de internacionales de Unión por la Patria en un reciente debate público.

