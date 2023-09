María Eugenia Vidal cargó contra Milei: «No estamos para inventos ni saltos al vacío»

María Eugenia Vidal marcó amplias diferencias entre Javier Milei y la coalición que ella compone. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires señaló que Argentina precisa de aquellos que proponen un cambio con herramientas ya utilizadas. A diferencia de Javier Milei que, según ella, tiene fórmulas que son improvisaciones.

La diputada nacional comenzó a rivalizar con La Libertad Avanza. Al abrirse el panorama por la elección del libertario, el kirchnerismo no es el único blanco que tienen en el horizonte: «La Argentina está atravesando uno de los momentos más doloroso de los últimos 30 años, no estamos para improvisaciones, no estamos para inventos ni saltos al vacíos«, destacó.

«Cuando tenés una enfermedad difícil, llamas al mejor cirujano, no a uno con el método más revolucionario, pero que nunca operó. Esto es lo mismo, la Argentina está rota y doliente, necesita gente con experiencia y no se resuelve con un liderazgo único por más inteligente y brillante que sea. Requiere un equipo, gente que empuje hacia el mismo lugar», agregó a su explicación.

María Eugenia Vidal rememoró una conversación con Jorge Macri durante su candidatura como gobernadora. Esa charla la trajo al presente y dijo: «Cuando enfrenté a Aníbal Fernández, Jorge planteó una pregunta que para mi fue clave: «a quién le dejarías tus hijos». Eso también aplica ahora, a quién le dejarías a tus hijos, a Patricia, a Sergio Massa o a Javier Milei», manifestó en LN+.

Y sumó: «Es una pregunta para hacerse antes de ir a votar, lo que se va a definir en cuatro años es el futuro de nuestros hijos. En una Argentina de tanta incertidumbre, de tanta ausencia de futuro, lo que vamos a elegir es eso. Lo que vi en la presentación del libro de Patricia es a una mujer a la que le dejaría mis hijos, y no se los dejaría a Massa ni a Milei. Esa pregunta vale».

