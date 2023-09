Condenaron a trabajo comunitario a Marilyn Manson por agredir a una camarógrafa

Marilyn Manson , cuyo verdadero nombre es brian warner, fue sentenciado a 20 horas de servicio comunitario y una multa por ensuciar a una camarógrafa en un concierto de 2019 en Nueva Hampshire.

En esa ocasión y como la justicia lo acaba de determinar, se acercó con intención de molestar a Susan Fountain que estaba registrando el concierto. El músico aproximó su rostro a la cámara y sonoramente se sonó la nariz . La descarga termino en la lente y en la anatomía de la camarógrafa.

Ocurrió en un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford el 19 de agosto de 2019. Fountain dijo a través de un comunicado que es “la cosa más repugnante que un ser humano podría haber hecho”.

El músico fue acusado de dos delitos menores de agresión simple y fue multado por un poco más de 1.400 dólares como parte del acuerdo, y 200 dólares suspendidos. Necesita permanecer libre de arrestos y notificar a la policía local sobre cualquier actuación en Nueva Hampshire durante dos años.

Manson quería comparecer por video en su audiencia por un cargo de delito menor, pero el juez le exigió que estuviera en la sala del tribunal en Laconia, a unas 30 millas al norte de Concord, la capital del estado de New Hampshire.

Durante la audiencia, en la que compareció de traje y corbata y estaba irreconocible, no refutó el cargo de sonarse la nariz en un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales. La fiscalía acordó desestimar el otro cargo, que alegaba que le escupió a la camarógrafa. Una declaración de no impugnación significa que Manson no impugna el cargo, por tampoco admite culpabilidad

