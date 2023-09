Pullaro y Javkin redefinen la relación provincia-Rosario tras el "abandono" de Perotti

El gobernador electo Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, ambos de Unidos para cambiar Santa Fe acaban de poner primera para arrancar a discutir recursos y establecer programas de gobierno para la ciudad más importante y compleja de la provincia. Por el tratamiento que piensan darle al proceso, queda en claro que Rosario será determinante para el futuro del nuevo gobernador, sobre todo en la lucha por reducir la violencia.

Mientras comienza la transición entre el equipo del gobernador saliente Omar Perotti y el de Pullaro, a nivel municipal también se ajustan piezas administrativas. Desde la noche que fue reelecto, Javkin repite que ahora gobernará "con viento a favor", pero depende de lo que sople Pullaro. El respaldo provincial que necesita Rosario para funcionar y solucionar problemas es clave, sobre todo en términos de salud, seguridad y obras.



Por eso ambos se reunieron este lunes por primera vez después de haber sido electos e hicieron un extenso punteo a trabajar en conjunto. El Plan Abre de intervención urbana en los barrios –política central entre 2011 y 2019 que el peronismo no continuó en los últimos cuatro– es un ejemplo. Se suma el convenio que se renueva todos los años para financiar las prestaciones de alta complejidad del sistema de salud pública de la Municipalidad de Rosario, con recursos provinciales que este 2023 rondaron los 12.400 millones de pesos y se proyectan unos 20 mil millones para 2024. Toda una masa de dinero que se paga a año vencido, es decir, que el correspondiente a este año aún lo afrontará Perotti. Sin embargo, la cuestión de fondo es si se formaliza o no por una ley provincial.

Otro tema de interés que planteó el intendente es el funcionamiento del puerto de Rosario, puntualmente la falta de inversión en infraestructura que implica que la mitad de los muelles estén inactivos por peligro de derrumbe y por ende no haya la actividad comercial que podría haber. Es un tema contractual complejo y que requiere montos altos y, por lo tanto, inversión internacional.

La definición de los equipos de trabajo del gobernador entrante será clave para darle continuidad a estas reuniones. Además, no se descarta que haya algún tipo de complemento de funcionarios entre ambas gestiones. Las diferencias entre ambos dirigentes se pulieron después de las PASO y si hay algo en lo que acuerdan es que no pueden descuidar la ciudad porque sería una bolilla negra para ambos. Dependencia mutua sobre la mesa.

Esto demuestra que de arranque se busca exprimir al máximo la coincidencia entre ambos gobiernos del mismo frente político. Si Javkin sostuvo que muchas cuestiones de su gestión no se pudieron resolver porque desde la provincia “abandonaron” la ciudad, ahora tiene todo servido con un gobernador y mayoría en la Legislatura del espacio al que él pertenece.

Con informacion de Letra P.