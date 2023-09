“¡Minga!”: Patricia Bullrich se diferenció de Javier Milei con un tajante mensaje

La candidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recorrió este martes junto a su candidato a gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, la zona oeste del conurbano. Allí, la ex ministra de Seguridad se diferenció de su contrincante por La Libertad Avanza Javier Milei y dijo que su propuesta es “la única capaz de gobernar”. “¡Minga!”, exclamó Bullrich al marcarle la cancha al libertario respecto de la “pelea contra el kirchnerismo”.

“Que no venga ahora el que no luchó, el que no le puso el pecho al kirchnerismo, a decirnos que es el que más peleó contra el kirch ¡Minga que peleó contra el kirchnerismo! Contra el kirchnerismo peleamos nosotros, al kirchnerismo lo sacamos nosotros del poder y ahora estamos en la última batalla. Venimos nosotros con toda la fuerza”, enfatizó Bullrich, según recopiló NA.

En lo que se interpretó una nueva diferenciación del libertario Milei, la exfuncionaria expresó: “La única capaz de gobernar la Argentina con valores, sin corrupción, ordenando la economía para que no haya inflación. Que tiene criterios, que sabe que no se puede gastar más de lo que se produce”. “Tenemos que terminar con los intermediarios. En Olavarría, lugar que visité el sábado, despidieron a un trabajador perteneciente al MTE de (Juan) Grabois porque bajó a saludar y decir que me iba a votar”, afirmó Bullrich, tras exponer esa situación en sus redes sociales.

“Vamos a poner fin a la ideología de los que quieren dominar el Estado, de los gerentes de la pobreza que quieren mantener sus privilegios”, sostuvo Bullrich. La candidata presidencial estuvo con Grindetti en la localidad de Castelar, donde reforzó la idea de que Juntos por el Cambio “es la única fuerza capaz de terminar con el kirchenerismo de una vez y para siempre”.

“Estamos frente a la última batalla, dimos todas, impedimos que cambien la justicia, que nos cambien los valores democráticos de nuestra Argentina. Lo hicimos todo en la lucha, desde que empezamos con el campo; seguimos con lo de Axel Kicillof que se robó hoy US$ 16.000 millones con la YPF; estuvimos cuando tuvimos que salir a defender a (Alberto) Nisman, que lo asesinaron; logramos continúen los juicios para juzgar a Cristina (Kirchner) por el pacto más ignominioso de la historia argentina que fue el pacto con Irán”, resaltó.

Además, se refirió a lo sucedido este lunes en el barrio Emerenciano Sena en Chaco, donde se cruzó con un grupo de mujeres que le pidió que se retirara. “Tengamos en claro, hay mucho matón, ayer lo vieron. A mí me quisieron correr los de Emerenciano Sena y ahí estuve firme. A mí no me corren, ni los de Emerenciano Sena, ni los Moyano, no me corre nadie. Así que tranquilos, nosotros somos libres para andar por nuestra patria, todos somos libres”, agregó Bullrich.

Con información de www.elintransigente.com