Por qué es importante actualizar lo más pronto posible tu iPhone al iOS 17

Esta semana, Apple habilitó la descarga del iOS 17 y con esta actualización del sistema operativo, llegan funciones totalmente nuevas y otras mejoradas.

Evitar la actualización de iOS en un iPhone debido a limitaciones de espacio o simplemente por negligencia, conlleva repercusiones que pueden parecer insignificantes en un principio, pero que con el tiempo podrían transformarse en problemas.

En primer término, optar por detener deliberadamente las actualizaciones desencadenará un ciclo repetitivo. A diario, el iPhone enviará recordatorios para que los usuarios realicen la actualización en algún momento del día (generalmente sugerirá hacerlo durante la noche). De esta manera, se entra en una nueva rutina diaria que consiste en mantener el sistema sin actualizar, con al menos una interrupción diaria.

La falta de actualización de todos los dispositivos Apple a las versiones más recientes puede generar problemas de incompatibilidad entre aplicaciones y servicios. Un ejemplo de esto es la sincronización de Notas o Recordatorios en iCloud, la cual depende de si el celular tiene o no la última versión de iOS. Si no se hace la actualización, el usuario no podrá acceder a sus notas en otros dispositivos.



Por supuesto, uno de los aspectos más críticos es la seguridad. Apple implementa actualizaciones para protegerse contra las vulnerabilidades y amenazas de seguridad que surgen periódicamente.

Si se persiste con versiones más antiguas, los usuarios estarán desprotegidos frente a ataques de phishing y otros tipos de malware. Tampoco se podrá disfrutar de las últimas novedades tanto de software como de hardware de Apple.

Instalación de iOS 17

1. Ir a configuración

2. Desplazarse hacia abajo y toca General



3. Luego hacer clic en Actualización de software

4. Se debe ver una notificación de que iOS 17 está disponible para descargar e instalar.

5. Tocar Descargar e instalar o Instalar ahora

6. Es posible que el usuario deba ingresar su contraseña y aceptar los términos y condiciones.

7. La descarga e instalación puede tardar algún tiempo, dependiendo de la conexión a Internet.

8. Una vez completada la actualización, aparecerá una pantalla de bienvenida y algunas sugerencias para configurar el iPhone para aprovechar las nuevas funciones de iOS 17.

Algunas novedades del iOS 17

Muchas funciones nuevas cobran vida, incluidas algunas que ayudan a mejorar su privacidad y seguridad.

Visualización de llamadas entrantes

La aplicación Teléfono es esencial para la experiencia del iPhone y recibe una gran actualización que hace que las llamadas importantes se destaquen aún más.

Los carteles de contactos personalizados brindan una nueva forma para que los usuarios se expresen al personalizar cómo aparecen cuando llaman a contactos conocidos, incluso en aplicaciones de llamadas de terceros. Se puede customizar con fotografías, Memoji y tipografías y colores de fuente llamativos.

Facetime

Los usuarios ahora pueden dejar un mensaje de video o audio en FaceTime para capturar exactamente lo que quieren decir cuando alguien a quien llaman no está disponible.

Las llamadas ahora tienen reacciones como corazones, globos, fuegos artificiales y rayos láser que se pueden activar con simples gestos y también están disponibles con aplicaciones de videoconferencia de terceros compatibles, como Zoom y Webex de Cisco.

Standby

Experiencia de pantalla completa con información visible diseñada para verse desde la distancia mientras el iPhone está de lado y cargándose. Se puede personalizar para mostrar una variedad de estilos de reloj, fotos favoritas o widgets, incluidos Smart Stacks, que muestran los widgets correctos en el momento adecuado.

De igual forma, muestra actividades en vivo en pantalla completa, resultados de Siri, llamadas entrantes y notificaciones más grandes. Con la pantalla siempre encendida, muestra información útil y con el modo nocturno, se adapta a la poca luz, por lo que los relojes, las fotos y los widgets adquieren un tono rojo.

Con informacion de Infobae.