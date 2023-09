Tenso cruce entre Palo Oliver y Giustiniani por una banca en la Cámara de Diputados

"Nos cambiaron las reglas de juego. Es de tal gravedad la actuación de Daniel Erbetta que es pasible de juicio político" advirtió Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico). "Es contradictorio hablar de despojo político los que dijeron haber sido despojados cuando estaban en nuestra situación" respondió Rubén Giustiniani (Igualdad).

El contrapunto ocurrió ayer en el cierre de la primera sesión de la Cámara de Diputados tras las elecciones provinciales del pasado 10 de septiembre y es el marco de la disputa de una de las 22 bancas por la minoría de la integración del futuro cuerpo, a partir de diciembre.

El cruce fue al momento de las manifestaciones y primero habló Palo Oliver y luego el rosarino en medio del silencio del resto de los legisladores presentes en el recinto. El segundo habló de un momento desagradable dado que ambos estuvieron trabajando codo a codo en varios temas en los últimos cuatro años. Palo Oliver es el tercero de la lista del Frente Amplio Progresista y Giustiniani el primero en la lista de Igualdad. El sábado sobre el mediodía, el Tribunal Electoral dio cuenta de la distribución de las bancas y ubicó en el lugar 13 de la minoría a Giustiniani no tomando en cuenta el piso electoral del 3% del padrón que establece un decreto (9280) del último gobierno militar. Palo Oliver reclama ese lugar y entiende que está vigente ese decreto y que al no llegar Igualdad a los 85.000 votos quedó fuera de la distribución de bancas.

El radical admitió que Erbetta les había anunciado el 11 de septiembre que iba a hacer la distribución de bancas sin tener en cuenta el piso electoral siguiendo lo que fue su posición histórica en la Corte Suprema de Justicia cuando debió fijar postura sobre el tema. Detalló los pasos seguidos por su espacio político ante el Tribunal Electoral y afirmó que la Ley 12.367 que en 2004 estableció el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia no derogó el decreto 9.280. "El 9.280 es una norma complementaria a todos los regímenes electorales que hemos tenido en la provincia de Santa Fe desde 1983 hasta esta parte. Con cada régimen electoral que hemos tenido se aplicó. Es la primera vez que el Tribunal Electoral -desconociendo las jurisprudencias del propio Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia- emite una nómina de candidatos sin respetar este piso del 3% del padrón electoral" enfatizó el legislador. Mencionó los cinco casos en que la Corte no aceptó planteos y ratificó el umbral electoral. "Acá está la gravedad de la actitud del presidente del Tribunal Electoral que a nuestro entender es pasible de pedido de juicio político" desafió. "Erbetta debió haber aplicado la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. La gravedad es que siendo presidente de la Corte no observa esa jurisprudencia que la propia Corte ha producido en las cinco ocasiones que distintos ciudadanos se dirigieron en queja por inconstitucionalidad" añadió. También cuestionó que la decisión adoptada no está fundamentada.

"Nos cambiaron la regla de juego. Todos y todas los que somos candidatos y participamos de este proceso electoral sabíamos que ese piso del 3% es necesario para distribuir las bancas de diputados y de concejales en cada una de las jurisdicciones de la provincia de Santa Fe" finalizó marcando Palo Oliver.

"Es bastante triste que a 40 años de la democracia todavía estemos discutiendo si un decreto de la dictadura militar está vigente o no está vigente" sostuvo Giustiniani. "Es notable que estemos discutiendo sobre un decreto de la dictadura militar cuando en la reforma constitucional de 1994 estableció cuatro excepciones a los decretos de necesidad y urgencia, entre ellos toda la materia electoral. Nosotros sustentamos el valor de los 71.000 votos de santafesinos que acompañaron la lista de Igualdad, que acompañaron nuestro trabajo legislativo, nuestro trabajo político y la confianza que nos depositaron". También llamó a seguir los trabajos de constitucionalistas santafesinos todos los cuales coinciden en afirmar que el decreto 9.280 está derogado.

Por otra parte, Giustiniani recordó el respaldo que en 2011 hizo él como senador nacional y presidente del Partido Socialista al reclamo del entonces candidato Carlos Del Frade, representado por Domingo Rondina, que "con toda razón y legitimidad reclamaba esa banca por haber obtenido 60 mil votos. Nos movilizamos en aquel momento en apoyo al reclamo y calificamos como despojo la decisión del Tribunal". Por último habló de las contradicciones de aquellos que antes reclamaban que no existan umbrales y hoy los exigen.

En sus exposiciones, ambos legisladores advirtieron quedarse con argumentos para no mostrar todas las cartas en un debate que amenaza seguir en el Tribunal Electoral y en la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Nota

El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, hizo leer al secretario parlamentario, Gustavo Puccini, la nota enviada en el mediodía por el Poder Ejecutivo con las firmas del gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía, Walter Agosto. En esa nota -acordada con el futuro gobernador- se solicitó formalmente una prórroga hasta el 15 de noviembre para la presentación ante las cámaras del proyecto de Presupuesto 2024.

Gobernador electo

Por primera vez en los 40 años de la vuelta a la vida democrática en Santa Fe, un gobernador electo es miembro de la Cámara de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre. Desde 1983 a la fecha hubo candidatos surgidos de la Cámara Baja pero ninguno fue electo ejerciendo el mandato como ocurrió el pasado 10 de septiembre. El socialista Antonio Bonfatti fue gobernador habiendo sido antes diputado, pero al ser electo se desempeñaba como ministro de Gobierno de la gestión de Hermes Binner.

El jueves, Pullaro participó de la sesión, la primera tras ser electo y fue saludado por varios de sus pares. En la sesión se votaron una docena de proyectos de comunicación, algunas resoluciones y más de dos docenas de proyectos de ley que venían con dictámenes de comisiones y estaban incluidos en dos ordenes del Día.

Con informacion de El Litoral.