Julieta Poggio habló de los problemas de ansiedad que sufrió tras salir de Gran Hermano: “Es algo horrible”

Este viernes, Maxi Guidici, exparticipante de la última edición de Gran Hermano Argentina, debió ser trasladado al Hospital de Ramos Mejia luego de ingerir calmantes. Según lo detallado en el parte policial sobre el caso, el joven habría intentado quitarse la vida: “Personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

Alexis Quiroga, mayormente conocido como El Conejo que también fue parte de reality y se hizo muy amigo de Maxi, confirmó que en los últimos meses no venía bien y que en las últimas horas eso se había acrecentado esta situación luego de un choque que sufrió y la inminente separación con su novia, Juliana Díaz, por decisión de ella.

A raíz de esto, tanto el Cone, como Coti Romero, Ariel Ansaldo y Juliana hablaron públicamente y dieron su visión de los hechos. Cabe destacar que ellos siguieron teniendo relación una vez que terminó el reality. Aunque pesar de las divisiones que pudieron haberse generado en la casa de Gran Hermano con el resto de los chicos, Julieta Poggio que no tiene casi relación con los mediáticos mencionados anteriormente, decidió expresarse al respecto e incluso contó que ella también sufrió ataques de ansiedad, lo mismo que identificó la correntina y Tomás Holder, por ejemplo.

“Buen día para todos Este mensajito es simplemente para contarles que a mi nada me pasa por al lado y que a nada hago oídos sordos“, comenzó diciendo Julieta a través de sus historias de Instagram donde tiene más de dos millones y medio de seguidores. Y agregó: “Es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión, este año yo conocí por primera vez en mi vida, el sentimiento de la ansiedad, es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada”, sostuvo.

Asimismo, la influencer continuó con una reflexión. ”Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en ese momento fue mi familia, que gracias a Dios SIEMPRE está para mi, pero hay muchas personas que quizás están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos, siempre lo digo pero NADIE te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento“, expresó sobre la repentina fama con la que salieron de Gran Hermano y que eso de a poco se fue apagando para algunos.

”Obviamente tiene sus cosas hermosas pero otras que son muy fuertes para algunos, realmente me duele saber que haya gente que disfrute lastimar a otros, de inventar cosas, de poner un título falso en una nota con tal de un click, no puedo entenderlo, por más de que sea para el show o que sean jodas, hay tanta impunidad detrás de algunas cuentas o algunos medios, que a mi me asusta“, enfatizó preocupada por las famosas fake news o los haters virtuales.

En tanto, Poggio cerró: “Realmente creo que es tiempo de tomar consciencia de que todos somos personas, que todos tenemos días buenos y malos, y que realmente no saben lo que está pasando cada uno en su intimidad y por su corazón hace falta más respeto y sobre todo más amor. Ojalá todos se detengan un segundo a pensar antes de escribir un comentario o enviar un mensaje y de paso agradezco a todas las personitas del otro lado que siempre me muestran su apoyo y me hacen sentir bien, realmente lo valoro muchísimo”.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Fuente: Teleshow