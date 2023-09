Hotesur-Los Sauces: tras el fallo de Casación, las defensas trabajan en las apelaciones y el caso terminará en la Corte

Tiempo de apelaciones. Tras el fallo que dictó hace semana la Cámara Federal de Casación Penal para que se realice el juicio oral y público por la causa “Los Sauces-Hotesur”, con la vicepresidenta Cristina Kirchner sentada en el banquillo, las defensas de los acusados preparan sus apelaciones con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia revierta la decisión. Mientras tanto, la fiscalía también podría apelar el sobreseimiento de Florencia Kirchner, la única imputada a la que Casación le mantuvo el sobreseimiento. “Se está evaluando”, señalaron a Infobae fuentes del Ministerio Público Fiscal sin querer dar pistas sobre los próximos pasos a seguir.

Es que el caso de Florencia abre un debate interno. Y, sobre todo, “estratégico”, comentaron a Infobae fuentes judiciales que observaron los últimos movimientos de la causa. ¿Por qué? Los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña entendieron que el criterio del Tribunal Oral Federal 5 para suspender el juicio oral y dictar sobreseimientos había sido “arbitrario”. En su análisis, el fallo subrayó que en ese caso -”con la instrucción suplementaria aun sustanciándose y sin un hecho novedoso relevante” se le privó al Ministerio Público “de manera casi oficiosa” de “ventilar en un juicio oral y público un caso de extrema gravedad institucional”.

Según se resaltó, una vez iniciada la etapa de juicio, de acuerdo al artículo 361 del Código Procesal Penal, “el sobreseimiento sólo puede tener lugar cuando por nuevas pruebas se compruebe de manera evidente la inimputabilidad del acusado, cuando se advierta una causal extintiva de la acción penal cuya acreditación pueda hacerse sin necesidad de llegar al juicio, cuando el imputado quede exento de pena en virtud de una ley penal más benigna; o bien cuando deja de activarse la acción en los delitos de instancia privada.”

Sin embargo, para evaluar el caso de Florencia, los jueces de Casación sí se metieron “en la cuestión de fondo”: “la asociación de la que Florencia Kirchner habría formado parte se habría conformado cuando aquella era una niña y al momento de su ingreso -tras el fallecimiento de su padre- las operaciones objetadas que se le atribuyen a esa organización ya se encontraban consolidadas, con su madre y hermano mayor con roles preponderantes, en un contexto donde el peso de la autoridad familiar no podía serle indiferente”.

“No puede soslayarse, además de su temprana edad; que no resulta controvertida su ajenidad al desempeño en cargos públicos y su formación previa ajena a la actividad empresarial, circunstancias a las que se suman los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida”, señala el voto del juez Petrone.

Es decir: Florencia no tenía “un real poder de decisión sobre su actuación y desenvolvimiento en la empresa familiar pues su rol habría sido definido, siempre a modo de hipótesis, por otras personas que, además, mantenían con ella una relación asimétrica, puesto que se trataba, en parte, de sus progenitores y de su hermano mayor, lo que de por sí los colocaba en una situación de autoridad”, se añadió.

Barroetaveña se sumó al razonamiento, habló del legajo de salud de la joven y subrayó que “prolongar el proceso implicaría una afectación injustificada de la imputada que excedería la mera incertidumbre que todo proceso penal de por sí trae aparejada hasta el dictado de la sentencia, esto máxime si se repara en los padecimientos a la salud de Florencia Kirchner que han sido probados a lo largo del proceso”.

Fuentes judiciales señalaron a Infobae que la fiscalía podría entender el fallo de Casación como “contradictorio” en relación a Florencia y el resto de los implicados. Sin embargo, advertían que será una decisión del Ministerio Público apelar en términos estratégicos. Las querellas que existieron en la causa durante la gestión macrista, como la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera, o abandonaron la causa o consintieron los sobreseimientos en la gestión actual.

“Con las apelaciones de las defensas se puede entender que no hay sentencia definitiva, pero una apelación sobre Florencia implicaría que la Corte Suprema se tenga que pronunciar sobre el fondo de la causa y así también generar una nueva demora de cara al juicio oral. Ya se perdieron dos años”, señalaban a Infobae en los pasillos de Comodoro Py 2002.

Las defensas, en tanto, preparan las apelaciones al fallo que frenó los sobreseimientos que había dictado el TOF. Tienen 10 días hábiles desde que se dictó la resolución para presentar sus recursos ante la propia Casación. El tribunal puede conceder o rechazar el recurso; y allí las defensas ir en queja a la Corte Suprema.

El abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, ya adelantó que, además de insistir en la inocencia de su clienta y la inexistencia de delito, uno de los argumentos sobre los que se basará es que debieron haber sido tres jueces los que analizarán la cuestión en Casación.

Ana María Figueroa, quien integró la Sala I de Casación hasta el 9 de agosto último, cuando cumplió 75 años, fue parte de las deliberaciones, pero su voto no está en el fallo porque la Corte Suprema estableció que su función había terminado el día de su cumpleaños. El oficialismo en el Senado, que buscó convalidarla por cinco años más, intentará esta semana volver a la carga, pese a que la magistrada ya abandonó su despacho del primer piso de Comodoro Py 2002.

La jueza que sí se quedó en la causa fue Adriana Palliotti, integrante del Tribunal Oral Federal 5, quien a contramarcha de sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grümberg opinó en 2021 que el juicio debía hacerse.

“Fue un voto sumamente sencillo. Lo único era aplicar el Código Procesal Penal de la Nación que indica que hay que llegar al debate. Entendí que no había aquí prueba nueva. Las partes hacían hincapié sobre una pericia inconclusa y una pericia contable que aún está en desarrollo. Difícilmente se pueda llegar a una conclusión (de un sobreseimiento) con pruebas que no estaban terminadas y que estaban cuestionadas por la fiscalía”, dijo este domingo al programa “Yo no fui” en Radio con Vos, al hablar por primera vez públicamente.

La jueza señaló que esta semana se resolverá quiénes la acompañarán en un futuro juicio. Sus colegas que votaron por el sobreseimiento ya fueron apartados. Es posible que se le pida a Casación que “integre” el tribunal. Hoy hay un juez, Fernando Canero, que actúa en la vacante que tiene el TOF 5, pero termina su subrogancia a fines de noviembre.

Las causas “Los Sauces-Hotesur” tiene 27 acusados, entre los que están Cristina Kirchner, su hijo Máximo, allegados directos, ex funcionarios y empresarios privados que participaron de lo que la justicia de instrucción calificó como “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”. Lo que se investiga en el caso es si a través de las sociedades “Los Sauces” y “Hotesur” se canalizaron fondos del Estado nacional de manera ilegal. Puntualmente, a través de contratos de alquileres. Las dos empresas fueron creadas por Néstor y Cristina Kirchner y de sus directorios formaban parte sus hijos, Máximo y Florencia. “Hotesur” era la compañía propiedad de hoteles de los Kirchner como “Alto Calafate” o “Las Dunas” que administraba el empresario Lázaro Báez a través de su empresa “Valle Mitre”. “Los Sauces” era una compañía similar pero que alquilaba viviendas y departamentos de los Kirchner tanto en la provincia de Santa Cruz como en la ciudad de Buenos Aires.

* Para www.infobae.com