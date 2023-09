Miguel Tessandori quiere Cultura, Educación y Deportes en el gabinete de Pablo Javkin

El concejal Miguel Tessandori dio la nota en la interna de Unidos para cambiar Santa Fe al quedar segundo detrás del intendente de Rosario, Pablo Javkin. Al otro día de las PASO se puso a disposición del ganador y logró que sus votos se quedasen estratégicamente en el frente para las generales, lo que se presume que tendrá su contraprestación a la hora del rearmado del gabinete municipal. Al menos así lo pretende su espacio en los momentos preliminares de las negociaciones con el intendente, que por ahora no larga prenda en cuanto a los cambios que prepara para su segundo mandato.

La candidatura a intendente del periodista deportivo fue producto de un acuerdo con el gobernador electo Maximiliano Pullaro, que terminó siendo clave porque permitió que Tessandori jugara dentro del frente oficialista. Ahora, a partir de esa lógica política quiere construir y generar músculo. Como el eje de su campaña a intendente fueron las temáticas educación y deporte, la apuesta es a “potenciarlas desde la municipalidad y la provincia”.

En Rosario, la Secretaría de Cultura y Educación y el área de Deportes están en el radar del sector. La idea de fondo es que haya un anclaje con el gobierno provincial por lo que ambicionan un área dentro del Ministerio de Educación, probablemente donde puedan tener injerencia en la infraestructura escolar, y también en la Secretaría de Deportes provincial donde una alternativa para ocuparla que se baraja es el propio Tessandori, a quien le restan dos años como concejal.

Si lograse presencia en ambas áreas provinciales -también apuntaron el área de Ambiente provincial-, canalizaría de manera más fluida programas y recursos en las carteras municipales. Para Cultura y Educación de la ciudad suena Flavia Padín, la periodista y conductora televisiva, y ex directora de Radio Nacional. Su colega Gustavo Rezzoaglio, quien compitió para concejal en estas elecciones, es otro a disposición dentro de la estructura.

Claro que esto deberá transitar una negociación con el intendente, quien está en pleno borrador de su gabinete y no da pistas de ello. Uno de los pocos que tiene su lugar confirmado es Sebastián Chale, probablemente en la secretaría de Gobierno. Pero restan definir áreas claves como Salud, ya que Leonardo Caruana pasa a ser concejal del Frente Amplio por la Soberanía; Hacienda donde la permanencia de Diego Gómez no está confirmada; Planeamiento, donde el espacio de Tessandori también tiene para aportar, y Transporte.

