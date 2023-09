Volvieron a detener a los agresores del joven brutalmente golpeado en Casilda

Tras confirmarse con un nuevo informe médico que las lesiones sufridas por Nazareno, el joven brutalmente atacado en Casilda tras una discusión de tránsito, son graves, la fiscal Marianela Luna ordenó la recaptura de sus cuatro agresores. Ahora están incomunicados a la espera de la audiencia imputativa. El joven de 22 años fue ferozmente agredido el sábado por la madrugada por cuatro jóvenes que recién salían de un boliche. Le pegaron patadas en la cabeza y estuvo inconsciente durante varios minutos. "No me mataron porque no pudieron", contó a El Tres.



Tras la agresión, los agresores fueron detenidos pero liberados al poco tiempo. Y ahora, con un nuevo informe médico que pidió la fiscal Luna, se determinó que las lesiones que sufrió Nazareno son graves por lo que la funcionaria judicial decidió pedir que los arresten de nuevo e imputarlos por el delito de “lesiones graves dolosas agravadas por ser perpetradas con el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de coautores”.

Según contó Nazareno el lunes al programa De 12 a 14, con la cara desfigurada por los golpes, la agresión fue el sábado a la madrugada tras una discusión de tránsito en bulevar Argentino y Buenos Aires. De acuerdo a su relato, el grupo de jóvenes quiso pasarlo en plena calle y como venía otro vehículo de frente, le tiraron el auto. Nazareno atinó a preguntarles por qué habían hecho eso. "Ahí se bajaron cuatro, me di vuelta y me entraron a pegar de espalda”, recordó.

Fuente: Rosario 3