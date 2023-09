Nocturnidad en Rafaela: Un problema al que nadie le encuentra solución

La problemática de la nocturnidad en Rafaela pareciera que no encuentra solución. Ahora es el Concejo Municipal que intenta llevar luz a un problema de larga data.

El miembro informante del proyecto que hoy se trató fue Ceferino Mondino, no obstante, por ahora son solo expresiones de deseo, ya que por lo que s escuchó esta mañana, estamos bastante en "pañales" y no hay atisbos de solución.

La primavera y el verano son estaciones en donde la nocturnidad y su problemática recrudece, por lo que encontrar los mecanismos adecuados para que el impacto no sea lo que es habitual, sería una medida más que saludable.

Desde un tiempo a esta parte poco se hizo desde el Estado para encontrar una solución, y por lo que hoy manifestó el intendente electo, Leonardo Viotti, no se puede vislumbrar que las cosas cambien en forma rápida, más allá que al menos ahora las intenciones existen y esperemos que los privilegios se terminen. Viotti hoy fue muy claro: "El Estado no puede generar opciones nocturnas. Podemos acompañar, podemos generar políticas o podemos tratar de articular con los privados, que son quienes realmente tienen que invertir, pero para que puedan hacerlo hay que generar condiciones atractivas. La ciudad tiene que ser atractiva, el negocio tiene que ser atractivo y nosotros tenemos que dar las condiciones para que se puedan desarrollar”. Quizá lo último que manifestó Viotti sea lo más real, desde la municipalidad se tiene que dar las condiciones para que el negocio sea atractivo y rentable. Que la municipalidad no se convierta en una maquina de impedir seguramente va a redundar para bien.

Viotti también dijo: “la nocturnidad tiene el conflicto con aquellos que consideran que es una molestia y hay que charlar con los vecinos también y encontrar los lugares adecuados al corto plazo, porque necesitamos cuanto antes que nuestros jóvenes dejen de salir a buscar opciones afuera porque no las hay en la ciudad con todo lo que eso implica. Jóvenes en las rutas, volviendo después de la madrugada o a la mañana temprano de manera peligrosa, y necesitamos que en la ciudad haya opciones hoy. Y al mediano y a largo plazo sí pensar políticas que tienen que ver con un sector de la ciudad específicamente ya delimitado, delineado, proyectado para distintos tipos de opciones nocturnas”.

El problema está planteado, ahora deben llegar las soluciones